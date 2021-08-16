Merkezi bütçe temmuzda 45,8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 Temmuz Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu'na göre merkezi yönetim bütçesi bu yılın Temmuz ayında 45,8 milyar açık verdi.

SOZCU.COM.TR

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 Temmuz Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’nu açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında merkezi yönetim bütçesi 45,8 milyar açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Temmuz ayında ise 29,7 milyar TL açık vermişti.

FAİZ DIŞI AÇIK 22,2 MİLYAR DOLAR

Bu yılın Temmuz ayında 22,2 milyar TL faiz dışı açık verildi. Temmuz 2020’de faiz dışı açık 21.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Temmuz dönemi açığı ise 78,3 milyar TL olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki açık 139,1 milyar TL’ydi.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 36,2 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2020 Ocak-Temmuz döneminde bu miktar 59,4 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

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