Meyveler tüketiciye hızlı ulaşmazsa yüzde 30’u çöpe gider

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, yaş meyve ve sebze pazarlamasında üreticisinden son tüketicisine ulaştıran perakendeciye kadar görev alan tüm birimlerin çok dikkatli ve hızlı hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapan Korkut, bu yapılmadığı takdirde üretilen meyvenin yaklaşık yüzde 30’unun pazarlama aşamasında ziyan olduğunu belirtti. Korkut şöyle konuştu:

– Taze meyve ve sebzenin halka ulaşmasında semt pazarlarının oranı marketlere oranla çok daha fazladır. Covid -19 pandemisi nedeniyle alınan tam kapanma kararında önce semt pazarlarının kapalı olacağı açıklanmış, son yayınlanan genelgede ise semt pazarlarının 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacağı belirtilmiştir. İlk alınan karar sonrasında yaşanan sıkıntı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge ile durum düzeltilmeye çalışılmıştır.

– Üretimin her aşamasında yer alan ziraat mühendisleri olarak yönetenleri uyarıyoruz. Her gün yayınladığınız genelgeler ile gıda arz talebini düzenleyemezsiniz. Zaten girdi maliyetleri altında ezilen üretici birde ürününü pazara ulaştıramazsa telafisi olmayan bir zarar ile üretimden kopar. Üretilen ürünlerin halka ulaşmasında hal ve semt pazarları oluşan tedarik zincirinin en değerli halkasıdır. Bu organizasyonda yer alan iş ve işlemlerin bir günlük sekteye uğraması tüm organizasyonun bozulmasına ve gıdaya erişimi tehlikeye atmaktadır.