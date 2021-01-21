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Millet kıraathanesine milyonlar akıyor

İktidar binlerce kişinin 2.5 yıldır umutla beklediği 3600 ek gösterge için kaynak bulamazken, Türkiye genelinde toplam maliyetleri 16 milyar TL’yi bulan millet bahçelerinin ardından şimdi de AKP’li belediyeler millet kıraathanesi yapımına hız verdi.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 05:21, 21/01/2021
Haberler Ekonomi
Millet kıraathanesine milyonlar akıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak” diyerek tanıttığı millet kıraathanelerine milyonlarca lira yatırıldı.

Son olarak Bursa'nın AKP'li Kestel Belediyesi'nin yapacağı millet kıraathanesi için 1.5 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Kütahya Tavşanlı'ya 1 milyon 377 bin TL'lik, Sivas Esentepe'ye 719 bin TL'lik, Amasya Suluova'ya 4 milyon 88 bin TL'lik, Bingöl Solhan'a da 2 milyon 154 bin TL'lik millet kıraathanesi yapılacak.

HALKIN İLGİSİ YOK

Ancak millet kıraathanelerine sanıldığı gibi vatandaşlar fazla ilgi göstermedi. 2019 yılında İstanbul'daki 2 millet kıraathanesini sadece 184 bin kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süre önce CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın soru önergesini yanıtlamıştı. Ersoy'un verdiği bilgiye göre, ülke genelindeki 38 millet kıraathanesine 2019'da toplam 8 milyon 604 bin kişi gitti. En yüksek ziyaret 1 milyon 826 bin kişiyle Konya'da oldu.

AKP AMASYA Bingöl Bursa CHP Cumhurbaşkanı istanbul Konya Kültür ve Turizm Bakanı Kütahya Muğla Sivas TAyyip Erdoğan Türkiye
Yayınlanma Tarihi:05:30,