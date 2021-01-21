Millet kıraathanesine milyonlar akıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak” diyerek tanıttığı millet kıraathanelerine milyonlarca lira yatırıldı.

Son olarak Bursa'nın AKP'li Kestel Belediyesi'nin yapacağı millet kıraathanesi için 1.5 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Kütahya Tavşanlı'ya 1 milyon 377 bin TL'lik, Sivas Esentepe'ye 719 bin TL'lik, Amasya Suluova'ya 4 milyon 88 bin TL'lik, Bingöl Solhan'a da 2 milyon 154 bin TL'lik millet kıraathanesi yapılacak.

HALKIN İLGİSİ YOK

Ancak millet kıraathanelerine sanıldığı gibi vatandaşlar fazla ilgi göstermedi. 2019 yılında İstanbul'daki 2 millet kıraathanesini sadece 184 bin kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir süre önce CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın soru önergesini yanıtlamıştı. Ersoy'un verdiği bilgiye göre, ülke genelindeki 38 millet kıraathanesine 2019'da toplam 8 milyon 604 bin kişi gitti. En yüksek ziyaret 1 milyon 826 bin kişiyle Konya'da oldu.