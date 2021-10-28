‘Milyarder vergisi’ Demokratları ikiye böldü

ABD Kongresi'ndeki demokratlar altyapı harcamalarının finansmanı için milyarderleri vergilendirmeye çalışıyor. Ancak hem kongredeki demokratlar hem de iş dünyası bu teklif karşısında ikiye bölündü.

Sozcu.com.tr

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ABD Kongresi’ndeki Demokratlar, dün Başkan Joe Biden’in sosyal harcamalar ve iklim harcamalarını kapsayan alt yapı paketinin finansmanı için milyarderlerin varlıklarını vergilendirme önerisi konusunda anlaşmazlığa düştü.

Demokratların arasındaki ayrışma nedeniyle ilgili önerinin yasalaşıp yasalaşmayacağı belirsiz.

Ek vergilerle ülkenin altyapısının yeniden inşa edilmesi, sosyal harcamaların artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi planlanıyor. Bu planların 3 trilyon dolar değerindeki finansmanı içinse ultra zenginlere ek vergiler getirilmesi planlanıyor. Kongredeki Cumhuriyetçi muhalefet nedeniyle Demokratların bu yasayı geçirebilmesi için tam olarak anlaşmaya varması gerekli.

“BAŞARILI OLAMAYACAK KADAR KARMAŞIK”

Teklifin yazarı Senato Finans Komisyonu Başkanı Ron Wyden, planın ölü olmadığını söyleyerek konu hakkında ısrarını sürdürdü ve her senatörün ekibini komisyonunun bu gece teklifin nasıl işleyeceğine ilişkin düzenlenen toplantıya gönderdiğini söyledi.

Gelirleri Artırma (Ways and Means) Komisyonu Başkanı Richard Neal ise fikrin başarılı olamayacak kadar karmaşık olduğunu belirtti. Neal, bunun yerine, Temsilciler Meclisi'nin Senato ile 10 milyon dolardan fazla kazananların en üst gelir vergisi oranının üzerine yüzde 3 ek vergi getirilmesini görüştüğünü kaydetti.

700 KİŞİYİ ETKİLİYOR

Hazırlanan yasa art arda üç yıl boyunca varlıkları 1 milyar doların üzerinde veya yıllık gelirleri 100 milyon doların üzerinde olan yaklaşık 700 vergi mükellefini etkiliyor.

Demokratlar ayrıca 10 milyon dolardan fazla kazanan vergi mükelleflerine yüzde 3’lük bir ek vergi koymayı da tartışıyor. Ancak bazı demokratlar oranların yüzde 15 kurumlar vergisi ve yüzde 15 gelir vergisini aşmaması gerektiğini savunuyor.

MİLYARDERLER ARASINDA FARKLI DÜŞÜNENLER VAR

Milyarderler de bu konuda kendi aralarında bölünmüş durumda. Bu hafta başında Elon Musk, planı Twitter’da eleştirdi. Pazartesi günü Reuters’a konuşan ünlü spekülatör George Soros ise planı desteklediğini belirtti.

Amerika’nın milyarderlerin pandeminin başlangıcından bu yana toplanan servetleri yüzde 70 artarak 5 trilyon doların üzerine çıktı.

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