Mücbir sebep maddesi müteahhidi koruyor

Ticari sır denilerek halktan gizlenen şehir hastaneleri sözleşmelerine ulaşan CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, gizli sözleşmelerde devleti ve halkı değil sadece müteahhitleri koruyan mücbir sebep maddesi olduğunu söyledi.

Mücbir sebep; öngörülmeyen, tarafların kontrolü dışında meydana gelen, ifa güçlüğü oluşturan ve bu sebeple de taraflara sözleşme feshetme, kısmen veya tamamen ifadan kaçınma, askıya alma veya ifa için ek süre talebi öne sürme gibi çeşitli haklar tanıyan sebep olarak tanımlanıyor. Mücbir sebebin karşılıklı sözleşme imzalayan her iki tarafa da eşit haklar getirmesi gerektiği halde şehir hastaneleri sözleşmesinde kamunun haklarının korunamadığını belirten Dr. Fikret Şahin, şu örneği verdi:

HASTALARA MR ÇEKİLEMEZ

“Örneğin sözleşmeye göre şirkete, hastanelerdeki görüntüleme cihazlarının rutin bakımlarını hizmeti aksatmayacak şekilde planlama, cihazlara ait rutin düzenli bakımları ve parça değişimlerini zamanında yapma sorumluluğu ve görevi verilmiş. Olası bir arıza durumunda da şirkete en geç 15 gün içinde sorunu giderip düzeltme şartı konulmuş. Ancak buraya bir mücbir sebep maddesi konularak, ‘Mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler sayılmayacaktır' denilmiş. Buradan anlaşılıyor ki, olası bir mücbir sebep durumunda şehir hastanelerinde cihazlar bozulursa hastalara uzun bir süre MR, tomografi, röntgen, ultrason çekilemeyecek, biyopsi, kemik taraması yapılamayacak. Devlet şirkete hiçbir yaptırım uygulayamayacağı gibi, olağanüstü durumlarda dahi devlet ödemelerini aksatmadan yapacak.”

ARAŞTIRMA VE SORU ÖNERGESİ

Dr. Fikret Şahin, sözleşmelere ulaşmadan önce, şehir hastaneleri sözleşmelerinde mücbir sebep maddesinin olup olmadığını öğrenmek için TBMM'ye hem soru önergesi verdiklerini hem de belirsizliğin giderilmesi için Meclis araştırması açılmasını teklif ettiklerini ancak bu girişmelerine yanıt alamadıklarını söyledi. Şahin, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemiyi mücbir sebep saydığını, Dünya Bankası'nın da aynı şekilde pandemide mücbir sebebi devreye aldığını belirtirken, “Şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerinin her yıl artıyor olması ciddi oranda kamu zararı yaratmaktadır. Covid-19 salgınının yaşandığı bu dönemde şehir hastanelerinin mücbir sebep kavramı çerçevesinde sözleşmelerinin yeniden değerlendirilmesi ve kamulaştırma durumunun gözden geçirilmesi gerekir” dedi.

Otoyollarda da yaşandı

Mücbir sebep skandalı, pandemide yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan aşırı pahalı köprü ve otoyol sözleşmelerinde de ortaya çıkmıştı. Mücbir sebep kamu özel işbirliği (KÖİ) sözleşmelerinde devleti de koruyacak şekilde yazılmış olsaydı, pandemi sürecinde halkın parası müteahhitlere akmayacaktı.

‘Depreme karşı denetim ve doğru müteahhitlik şart'

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her deprem bizlere, bu konuda sıfır toleransla inşa edilmiş yapıların önemini yeniden hatırlatıyor. Doğru müteahhitlik ve sıkı denetim hayatidir” dedi. Eren, Türkiye'nin deprem riski yüksek bir ülke olduğunu hatırlatarak, “Deprem değil, ihmal ve kusurlu yapılar öldürür” ifadesini kullandı.

Kronik rahatsızlığı olanların mücbir sebep hali sona erdi

Coronavirüs salgını nedeniyle “mücbir sebep hali”nde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlık sahibi vergi mükelleflerinin bu halleri sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, mücbir sebep hali sona erenlerin, bu döneme ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerinin takip eden 15'inci günün sonuna kadar verilmesi ve vergilerin de aynı süre içinde ödenmesi gerektiği bildirildi.