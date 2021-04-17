Muhtarlar icra takibi için eleman arıyor

Çok sayıda kentte yerel temsilcilerle bir araya gelen CHP yönetimi, hazırladığı raporda muhtarların, mahalleli hakkında hazırlanan icra takiplerini sıraya koymak ve bu nedenle artan iş yükünü kontrol altına almak için eleman arayışında olduğunu ortaya koydu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'n yurt gezilerinin ardından hazırladığı “yoksulluk” raporunda, “Tüm illerde muhtarlar artık mesailerinin büyük bölümünü icra takiplerine ayırmaktadır. Pandemi süreci ve kötü giden ekonomi, icra ve borç yükünü artırmıştır. Muhtarlar artan iş yükü için yardıma ihtiyaç duyuyorlar” denildi.

BORÇ EVRAKLARI ARTTI

Erkek, son zamanlarda muhtarlıklarda biriken ve büyük bölümü muhatapları tarafından alınmayan icra bildirimleri konusunu, Yalova'da gerçekleştirdiği temasların ardından hazırladığı yoksulluk raporunda gündeme getirdi. Ziyaretlerinde muhtarların biriken icra ve borç evrakları nedeniyle iş yüklerinin arttığından yakındığına dikkat çeken Erkek, şu tespitlere yer verdi:

“Esnafın en büyük şikayetinin hükümetin tedbirler kapsamında sıklıkla uyguladığı ‘aç-kapa' düzenlemesi olduğu görülmüştür. Küçük esnafın dükkanları hafta sonu kapatılmakta, alışveriş merkezleri ise açık kalmaktadır. Hükümetin vadettiği yardımlardan esnafın büyük bir çoğunluğu yararlanamamış ya da yardımlar çok yetersiz kalmıştır. Muhtarlar, pandeminin ve kötü giden ekonominin icra ve borç evraklarını çoğalttığını, bunun iş yükünün artmasına neden olduğunu, eş dosttan yardım aldıklarını iletmişler, yardımcı eleman arayışına girişmişlerdir. Pandemi aile içi şiddeti de artırmıştır.”

YARISI DÜKKAN KAPATTI

Köylü esnafının neredeyse yarısının bu süreçte dükkanlarını kapatmak zorunda kaldıklarının da belirtildiği raporda, “Pandemi öncesinde ekonomik krizin etkilerinin ağır şekilde hissedilmeye başlandığı, pandemiyle birlikte ise dayanılamaz boyutlara geldiği gözlemlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

ESNAF SATTIĞI ÜRÜNÜ YERİNE KOYAMAZ HALDE

Raporda girdi maliyetleri sürekli arttığı için esnafın sattığı ürünleri tekrar yerine koyamadığı da vurgulanarak, “Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılmış olması da en büyük sorunlardan biri. Esnafa çare olabilecek en hızlı çözüm kayda değer oranlarda nakdi yardım” sözlerine yer verildi. Raporda pazar yerinde karşılaşılan bir vatandaşın şu sözleri de yer aldı:

“22 kişinin çalıştığı iş yerim vardı. Ancak 21 kişiyi işten çıkardım ve iş yerimi fiilen kapattım.”