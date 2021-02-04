Musk ‘halkın parası’ dedi, değeri yüzde 80 arttı

Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal paylaşım sitesi Reddit'teki WallStreetBets grubunun desteklediği kripto para birimi Dogecoin hakkında bugün Twitter'da “insanların kripto parası” yazdı.

Aya giden bir roket resmi paylaşan ve altına ‘Doge’ yazan Musk'ın söz konusu paylaşımlarından sonra Dogecoin, yüzde 80 kadar değer kazandı.

Ardından kar satışlarının etkisiyle yüzde 48 seviyesine gerileyen Dogecoin'deki değer artışından sonra Elon Musk, Twitter'da Aslan Kral’dan bir sahneye kendisinin ve Dogecoin’in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin yerleştirildiği bir görseli paylaşarak ‘Bir şey değil’ ifadelerini kullandı.

Musk geçtiğimiz günlerde de Bitcoin ile ilgili paylaşım yapmış ardından söz konusu para biriminin değerinde sert fiyat hareketlerine neden olmuştu.