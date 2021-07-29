New York’ta aşı yaptırana 100 dolar ödenecek

New York City, insanların corona virüsüne karşı aşı yaptırması için kişi başı 100 dolar ödeyecek.

New York City Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün yaptığı açıklamada, Cuma gününden itibaren belediye tarafından işletilen bir aşı sahasında ilk aşı dozunu alan şehir sakinlerine 100 dolarlık bir teşvik verileceğini belirtti.

“BÜYÜK ETKİSİ OLACAK”

Blasio, bu teşvikin aşı olunup olunmamasına göre pek çok şeyin belirleneceği bir dünyada büyük etki yaratacağını söyledi.

Blasio, “Ekstra, doğrudan ve kişisel bir teşvik vereceğimizi söyleyerek tedbirleri güçlendirmek istedik” dedi.

New York City Ekonomik Kalkınma Kurumu Başkanı Rachel Loeb şehir sakinlerine aşı için 100 dolarlık ön ödemeli bir banka kartı tahsis edileceğini belirtti.

“TEŞVİKLERİ VE ÖNLEMLERİ BİR ARADA GÖTÜRMEK DAHA İYİ”

De Blasio, tüm çalışanların 13 Eylül’e kadar tam olarak aşılanması veya sık sık koronavirüs testinden geçmesi gerektiğini söyledi.

İdari yetkileri kullanmanın çözümün çok önemli bir parçası olduğunu belirten de Blasio, “Ama yine de teşviklere inanıyoruz. Teşvikler çok yardımcı oluyor. İkisini birlikte götürmek daha iyidir” dedi.

TAM AŞILANANLAR YÜZDE 54

Son verilere göre, şimdiye kadar şehirde 9 milyon 902 bin 97 doz aşı uygulaması yapıldı.

Şehir nüfusunun yüzde 59’u bir doz aşısını olurken, yüzde 54’ü ise tam olarak aşılandı.

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