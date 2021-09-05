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Orta Vadeli Program onaylandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı!

2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program Cumhurbaşkanı onayıyla açıklandı.

Yayınlanma: 22:18 - 05 Eylül 2021 Güncellenme:
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Orta Vadeli Program onaylandı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı!

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

BÜYÜME

Buna göre; 2021büyüme tahmini yüzde 9. Ekonominin 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024’te yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor.

İŞSİZLİK

İşsizlik 2021’de yüzde 12.6 olarak tahmin ediliyor. 2022 işsizlik hedefi yüzde 12. 2023 işsizlik hedefi yüzde 11.4. 2024 hedefi yüzde 10.9.

ENFLASYON

Enflasyon 2021 hedefi yüzde 16.2. 2022’de yüzde 9.8 olarak tahmin edilen enflasyonun 2023’te yüzde 8, 2024’te yüzde 7.6 olması hedefleniyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN ORTA VADELİ PROGRAMIN TAM METNİ

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