Otobüslerde kapasite sınırlaması kalktı, zamlar kaldı

Tatil sezonunun da açılmasıyla seyahat etmek için kısıtlamaların kalkmasını bekleyen yolcular, otobüs fiyatlarını görünce hayal kırıklığına uğradı.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların gevşemesiyle birlikte şehirler arası yolculuklar da hareketlendi.

Kısıtlamaların kalkmasıyla şehirlerarası otobüslerde uygulanan yüzde 50 kapasiteli yolcu taşıma uygulaması da bugün sona erdi. Otobüsler tam kapasite çalışmaya başlamasına rağmen otobüs firmaları fiyatlarda herhangi bir indirime gitmedi.

VAN BİLETİ 300 TL

Bilet alma uygulamalarının verilerine göre tek kişilik İstanbul-Ankara bileti, 70 TL ve 159 TL arasında satılmaya devam etti. İzmir-İstanbul biletleri 135 TL ve 208 TL arasında satılırken bilet fiyatlarında kısıtlama dönemine göre herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

İstanbul-Van biletleri 300 TL’den alıcı bulurken İstanbul’dan Antalya’ya gitmek isteyen yolcular 150 TL ve 200 TL arasındaki bilet fiyatları ile karşılaştı.

“MALİYETLER YÜZDE 40 ARTTI”

Konu ile ilgili Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, firmaların bakanlığın belirlediği fiyatların dışına çıkmadığını, artan maliyetlerin ve pandemi etkisinin fiyatlandırmada temel alındığını belirtti.

Özcan şunları söyledi:

“Şu an yaz sezonunda üniversiteler kapalı olduğu için ve asker sevkiyatı olmadığı için hâlâ pandemi öncesi dönemi tutturabilmiş değiliz. O fiyatlar bakanlığın belirlediği fiyatlar, değişen bir şey yok.

Maliyetler çok arttı. Köprü, otopark, mazot, yedek parçaya zam geldi. Her şeyin fiyatı yüzde 30, yüzde 40 arttı. Ama biz bakanlığın fiyatlarıyla devam etmek zorundayız.

Bütün otoparklara, yollara zam gelirken otobüsler zamlara karşı nasıl mücadele etsin? Halkın ekonomik durumu da belli. Eskiden bayramlarda otobüsler tam kapasite çalışırdı ve ek seferler yapılırdı. Şimdi bunlar hayal oldu.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs biletlerinde tavan fiyatı uyguluyor. Tavan fiyatı tarifesine göre, firmaların bakanlığın belirlediği ücretlerin üstüne çıkması yasak.

SON İKİ YILDA YÜZDE 58 ARTIŞ

TÜİK verilerine göre ortalama otobüs bileti fiyatları son iki yılda yüzde 58,2 artış gösterdi.

TÜİK’in verilerine göre Türkiye’deki ortalama otobüs bileti fiyatları Mayıs ayında 66 TL olan ortalama otobüs bileti fiyatı, Mayıs 2021’de 105 TL olarak kaydedildi.

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