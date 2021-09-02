Özelleştirme kapsamına alınan cennet araziler imara açıldı

AKP iktidarı Ege ve Akdeniz kıyılarındaki Hazine'ye ait en güzel arazileri parsel parsel satmaya devam ediyor. Son olarak özelleştirme kapsamına alınan Kuşadası'ndaki 4 parseldeki 37 dönüm arazinin satışı öncesi imar planı değiştirildi. Dünyaca ünlü Davutlar Milli Parkı yakınındaki arazi yapılaşmaya açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Marmaris, Alaçatı, Fethiye, Mersin ve Alanya’da 31 taşınmazı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla özelleştirme kapsamına alan AKP iktidarı, bugün de daha önce özelleştirme kapsamına alınan Kuşadası’ndaki 37 dönüm arazinin imar planında değişiklik yaptı.

Davutlar’daki “Fundalık Ve Zeytin Deliceliği” olan toplam 4 parselin imarı, bugünkü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, “Ticaret,-Turizm-Konut Alanı, Sağlık Tesis Alanı”na çevrildi.

Bu çerçevede Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Erdoğan tarafından onaylandı.

İlginizi Çekebilir Hazineye ait turistik bölgelerdeki 31 taşınmaz özelleştiriliyor

İlginizi Çekebilir Çoğu Ege ve Akdeniz sahilerindeki en gözde arazi ve tesislere özelleştirme kararı