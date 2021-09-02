Özelleştirme kapsamına alınan cennet araziler imara açıldı
AKP iktidarı Ege ve Akdeniz kıyılarındaki Hazine'ye ait en güzel arazileri parsel parsel satmaya devam ediyor. Son olarak özelleştirme kapsamına alınan Kuşadası'ndaki 4 parseldeki 37 dönüm arazinin satışı öncesi imar planı değiştirildi. Dünyaca ünlü Davutlar Milli Parkı yakınındaki arazi yapılaşmaya açıldı.
Marmaris, Alaçatı, Fethiye, Mersin ve Alanya’da 31 taşınmazı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla özelleştirme kapsamına alan AKP iktidarı, bugün de daha önce özelleştirme kapsamına alınan Kuşadası’ndaki 37 dönüm arazinin imar planında değişiklik yaptı.
Davutlar’daki “Fundalık Ve Zeytin Deliceliği” olan toplam 4 parselin imarı, bugünkü Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, “Ticaret,-Turizm-Konut Alanı, Sağlık Tesis Alanı”na çevrildi.
Bu çerçevede Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Erdoğan tarafından onaylandı.