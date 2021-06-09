Özelleştirmenin faturası sanayiciye kesiliyor

Artan döviz kurları ve faizler, pek çok sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de vurdu. Özellikle elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetleri bu durumdan oldukça olumsuz etkileniyor. En son bu şirketler, zararlarının arttığı gerekçesiyle sanayicilerle yaptıkları yıllık sözleşmeleri tek taraflı feshettiler. Özelleştirmeden bu yana tedarik şirketlerinin borç batağında olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaşanan zararın faturasının sanayiciye kesilmek istendiğini belirtti.

YANLIŞ POLİTİKALAR

Türkiye'nin yanlış enerji politikalarıyla var olan potansiyelini kullanamadığını ifade eden Akın, ülke sanayisinin de bu nedenle dünyaya göre çok daha pahalı enerji kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi. Akın, “AKP iktidarının yıllar önce daha ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle gerçekleştirdiği elektrik dağıtım şirketi özelleştirmeleri, bugün bırakın kaliteli ve ucuz hizmet verilmesini, artan faturaları ve sanayi bölgelerinde bile yaşanan kesintileri gündeme getirdi. Şimdi artan döviz kurunu bahane eden dağıtım şirketleri sanayicilerimizin tam da üretim yapacağı dönemde sözleşmeleri feshediyor. Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin sanayici ile yaptığı anlaşmaları feshetme çabası içinde olması ve hatta iptal etmesi sanayicinin önünü kesmektir. Sanayi üretimine sekte vurmaktır” dedi.

Yeni sözleşmelerde yüzde 50'ye varan zamların yapıldığını kaydeden Akın, Enerji Bakanlığı'nın bu işe el koyması gerektiğini aktardı.

‘ŞALTERLER İNER' UYARISI YAPTILAR

Dünya genelinde emtia fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığını söyleyen sanayiciler, bununla birlikte enerji pahalılığının da maliyetleri katladığını belirtti. SÖZCÜ'ye konuşan sektör temsilcileri, yüksek maliyetler nedeniyle şalterlerin inebileceği uyarısında bulundular. Sanayiciler ayrıca pahalı doğalgaz ve elektriğin rekabette ellerini zayıflattığını aktardılar.