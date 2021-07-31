Perakende devinden çalışanlar için aşı zorunluluğu kararı

2,3 milyon çalışana sahip ABD'li perakende devi Walmart, çalışanlarından 4 Ekim'e kadar aşılanmalarını istedi. Geçerli bir nedeni olmadan aşılanmayanların sözleşmeleri önce askıya alınacak, sonra feshedilecek. ABD'de birçok şirket aşı zorunluluğunu tartışmaya başladı.

SOZCU.COM.TR

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Delta varyantının etkisiyle dünya genelinde corona virüsü vakaları tekrar yükselişe geçerken, hükümetler ve şirketler aşılama hızını artırmak üzere yeni adımlar atıyor.

Bu adımlardan biri de, Covid19 aşısının bazı sektörler ya da işletmeler için zorunluluk haline getirilmesi. Bu adım, tartışmaları da beraberinde getiriyor.

WALMART 4 EKİM’E KADAR AŞILANIN DEDİ

ABD'nin en büyük özel sektör işvereni konumunda olan ve 1,5 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 2,3 milyon kişiyi istihdam eden perakende devi Walmart, çalışanlarından 4 Ekim 2021 tarihine kadar aşılanmasını istedi.

“Pandemi bitmedi ve delta varyantı ABD'nin birçok bölgesinde vaka sayılarının artmasına neden oldu” diyen Walmart CEO'su Doug McMillon, “Geçerli bir neden olmadıkça, birden fazla tesiste çalışan tüm kampüs ofisi çalışanlarının ve tüm mağaza, bölgesel ve bölüm çalışanlarının 4 Ekim’e kadar aşılanmasını zorunlu kılma kararı aldık” dedi.

ABD’de tam aşılı oranı yüzde 49,9 seviyesinde bulunuyor.

AŞI OLANA 150 DOLAR

Walmart'ın kararının ABD'deki 1,5 milyon çalışanının ne kadarını kapsadığı bilgisi henüz basına yansımadı.

Walmart ayrıca, mağaza ve depo işçilerine maske takma zorunluğu getirirken, aşı olan işçilere 150 dolarlık nakit teşvik veriyor.

TIBBİ VE DİNİ GEREKÇELER OLABİLİR

Walmart CEO'su McMillion, tıbbi ya da dini gerekçeyle aşı olamayacak çalışan oranının az olduğunu belirtirken, şirket sözcüsü, aşı olamayacak olanlardan tüm sosyal mesafe kurallarına uymalarını, çalışırken maske giymelerini ve her hafta Covid19 testi yaptırmalarını istediklerini söyledi.

Eğer bir Walmart çalışanı muafiyet ister ve bu talep kabul edilmezse, sözleşmesi belirli bir süre için askıya alınacak ve bu süre sonunda hâlâ aşı olmayı reddederse işten atılacak.

WALT DISNEY DE AŞI İSTEDİ

Bloomberg, ABD'de artan vaka sayılarının ekonomik toparlanmayı tehdit ettiğini ve bu durumu terse çevirmek için ABD'de özel şirketlerin aşılanmayan işçiler üzerindeki baskıyı artırdığını, bu açıdan Walmart'ın aşı zorunluluğu kararının diğer şirketler için örnek olabileceğini vurguladı.

ABD merkezli eğlence şirketi Walt Disney de benzer bir aşı zorunluğu kararı aldı. Dünyanın en büyük eğlence şirketi olan yaklaşık 200 bin kişiyi istihdam eden Walt Disney, belirli ve sınırlı istisnalar haricinde çalışanların aşı olmasını istedi.

Yine ABD'de Kaliforniya merkezli bir şirket olan The Burbank, toplu sözleşme kapsamındaki işlere aşı zorunluluğu getirilmesi için sendikalarla görüşmelere başladığını bildirdi.

ABD merkezli perakende eczane zinciri CVS Health, aşı olmuş olanlar da dahil tüm çalışanlar için maske takma zorunluluğu getirdi.

GOOGLE DA AŞI İSTEMİŞTİ

Hafta başında teknoloji devi Google da, ofise dönen tüm çalışanların aşılanmasını zorunlu kılmıştı.

Bir başka teknoloji devi Apple, ofise dönüş tarihini ekim ayına erteledi ve Apple mağazalarındaki çalışanlar için maske zorunluluğu getirdi.

ABD'de birçok şirket, vaka sayılarındaki artışla birlikte iş yerlerine dönüş tarihlerini yeniden gözden geçirme, erteleme ya da iptal etme kararı almış durumda.

ABD’DE İŞÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Bloomberg, aşı zorunluluğunun karmaşık bir durum olduğunu ve özellikle sendikalı işçiler ile toplu sözleşmeler açısından sorunlar olabileceğini belirtti.

İşgücü danışmanlık şirketi Eagle Hill Consulting CEO'su Melissa Jezior, çalışanların aşı zorunluluğu konusunda ikiye bölündüğünü, nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre çalışanların yüzde 48'inin işverenlerin aşı zorunluluğu kararını desteklediğini aktardı.

ABD’DE GÜNLÜK VAKA SAYISI 70 BİNİ AŞTI

Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD’de dün vaka sayısı 70 bin 120 olurken, toplam vaka sayısı 34 milyon 678 bin 442’ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 497 artarak 611 bin 813 oldu.

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