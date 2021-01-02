Poşetin kaymağını iktidar yiyor

Çevre Bakanlığı market poşetlerinden alınan geri kazanım katkı payının devlete akan kısmına 1 kuruş zam yapıp marketlerin payını 1 kuruş düşürerek 2021 yılında da market poşetlerinin 25 kuruştan satılmasını sağladı. Yeni düzenlemeyle birlikte devletin 25 kuruşluk poşetten aldığı pay yüzde 75.25'ten yüzde 91.33'e çıktı. Kamu payını sadece 1 kuruş artıran iktidar, bu yolla bütçeye 20 ila 25 milyon lira civarında ilave para elde edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Kanunu uyarınca 2021 yılında alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirledi. Yayımlanan bakanlık tebliği ile marketlerde 25 kuruşa satılan plastik poşetlerden (plastik alışveriş torbaları) Çevre Bakanlığına aktarılacak geri kazanım payı tutarı poşet başına 18 kuruştan 19 kuruşa çıkarıldı.

1 KURUŞ DÜŞÜRÜLDÜ

Ancak 17 Aralık'ta Çevre Bakanlığı başkanlığında yapılan plastik poşet komisyonu toplantısında 25 kuruşluk poşete zam yapılmama kararı alındığı için artan pay poşet fiyatına yansıtılmadı. Bunun yerine marketlerin payı 1 kuruş düşürüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılında yaklaşık 1.5 milyar adet poşetin paralı satıldığını açıklamıştı. 2020 yılında 25 kuruşa satılan toplan poşet sayısı açıklanmadı. Ancak, satılan poşet sayısının 2019'a yakın seyrettiği tahmin ediliyor. 2021'de de bu sayının çok artmayacağı düşünülüyor.

Halktan gelebilecek tepkiler nedeniyle poşete zam yapılmamasına rağmen devletin poşet kazancı her yıl artarak devam ediyor. 2019 yılında 25 kuruşluk poşetin yüzde 75.25'i vergi dahil olmak üzere devletin kasasına giderken 2021 yılında bu oran yüzde 91.25'e çıktı.

25 MİLYON KAZANACAK

Marketlerin poşetten aldığı pay ise yüzde 24.75'ten yüzde 8.75'e düştü. SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, 2019 yılında 25 kuruşluk poşetten devlet, KDV dahil yaklaşık 282 milyon lira para kazanırken, marketlere de 92.8 milyon lira kalmıştı. 2020 yılında tahmini olarak devletin kazancının yaklaşık 349 milyon liraya çıktığı, 2021 kazancının ise 376 milyon liraya yaklaşacağı tahmin ediliyor. Buna göre 1 kuruşluk katkı payı artışının devlete 25 milyon lira civarında ilave para getireceği hesaplanıyor.

1 KURUŞLUK AKTARIM OPERASYONU

Halkın 25 kuruş ödeyip satın aldığı market poşetinin artık 19 kuruşu Çevre Bakanlığı'na, 2.2 kuruşu marketlere ve 3.8 kuruşu da KDV olarak Maliye ve Hazine Bakanlığı'na aktarılacak.

Paralı poşet uygulamasının başladığı 2019 yılında 25 kuruşluk poşet parasının 15 kuruşu Çevre Bakanlığı'na, 6.2 kuruşu marketlere, 3.8 kuruşu da KDV olarak Maliye'ye gidiyordu. Geçen yıl Çevre Bakanlığı'nın payı 3 kuruş artırılıp marketlerin payı 3 kuruş düşürülerek 25 kuruşluk poşet fiyatına gelecek zam durdurulmuştu. Bu yıl da zammı önlemek için 1 kuruşluk aktarım operasyonu gerçekleştirildi. Yasa gereği Çevre Bakanlığı'na düşen payın her yıl yeniden değerleme oranında arttırılması gerekiyor. Bu nedenle poşette her yıl zam baskısı oluşuyor.