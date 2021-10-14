Putin’den kripto paralara yeşil ışık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto paraların ödeme yapmadaki rolünü kabul ettiğini ve var olma hakkının tanınması gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kara para aklama ve suçun finansmanında kullanılmasına ilişkin dair korkular nedeniyle devletlerin yakın markaj altında tuttuğu kripto paralara ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kriptoların var olma hakkına sahip olduğunu söyledi.

CNBC ile yapılan ve Kremlin’in internet sitesinde yapılan röportajda Putin, kripto varlıkların “var olma hakkına sahip olduğunu ve bir ödeme aracı olarak kullanılabileceğini” söyledi.

“TİCARET İÇİN ERKEN”

Putin ayrıca, Rusya’nın ihracatının büyük kısmını oluşturan petrol ve diğer emtia ürünlerinin ticareti için dijital para birimleri kullanmaktan bahsetmenin çok erken olduğu konusunda uyardı.

Rusya, Kırım’da yaşanan sürecin ardından 2014 yılında yaptırımlarla karşı karşıya kalması nedeniyle dolar ticaretine alternatif arıyordu. Putin ABD’yi doları silah olarak kullanmakla suçluyor. Kriptonun bu konuda bir alternatif olup olamayacağı ise merak konusu.

RUSYA’DAKİ POLİTİKA YAPICILAR ENDİŞELİ

Rusya Merkez Bankası, daha önce yatırımcıları kripto piyasasının son derece oynak olması konusunda uyarmıştı. Banka ayrıca dijital para birimlerinin yurt içinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Ancak Interfax’a göre, Maliye Bakan Yardımcısı Alexei Moiseev bu hafta yaptığı açıklamada, Çin’inkine benzer bir genel yasağın planlanmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Kripto borsası Binance'dan Çin kararı