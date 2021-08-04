Reel efektif döviz kuru, tarihi düşük seviyeden 61.31’e yükseldi

TCMB tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru temmuz ayında 61,31 olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Haziran ayında kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük değere gerilemesinin ardından Temmuz’da sınırlı yükselişle 61.31 seviyesine geldi.

TCMB verilerine göre, REK Haziran ayında 59.65 ile tarihi düşük seviyeye gerilemişti.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise temmuz ayında 76,87 oldu.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, yani Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB’nin TL’deki değer değişimlerinin enflasyona yansımasına verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor. (REUTERS)

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