Gözler Merkez Bankası’nda: Kritik faiz kararı öncesi 5 soru 5 cevap…

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde Reuters haber ajansında konuya ilişkin bir analiz yayımlandı.

Marc Jones ve Jonathan Spicer imzalı analizde, yarınki kararın TCMB'nin yeni başkan Naci Ağbal döneminde zorlukla kazandığı güvenilirlik açısından en büyük test olacağı belirtildi.

“Ağbal neredeyse tüm analistlerin beklediği gibi faizleri artırıp şahin sözlerini hayata mı geçirecek yoksa sabit mi tutacak” sorusunun yer aldığı yazıda, Türkiye'nin halihazırda yüzde 17'lik politika faiziyle büyük ekonomiler arasında en yüksek faize sahip ülke olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin pandemi sonrası toparlanmasına yardımcı olmak için faiz indirimi isteğini gizlemediği aktarıldı.

Öte yandan, enflasyonun beklentileri aşarak yüzde 16'ya yaklaştığı ve küresel tahvil piyasasında yaşanan satışların bu ay TL'yi sert vurduğu belirtilen yazıda, TCMB üzerinde 100 puanlık faiz artışı baskısı oluştuğu belirtildi.

Yazıda 5 soru ve yanıt yer aldı.

1- TCMB FAİZ ARTIRACAK MI?

TL, son bir ayda yüzde 10 değer kaybetti ve bu ithalata bağımlı Türkiye ekonomisinde enflasyonist baskıları artırdı.

Reuters anketinde neredeyse tüm ekonomistler politika faizinin yüzde 18'e yükselmesini beklediklerini söyledi.

Küresel faiz artışının tüm gelişen piyasaları baskı altına aldığı bir dönemde Ağbal'ın hata yapmak için dar bir alanı var.

Record Currency Management'tan makro stratejiler şefi John Floyd, “En önemli nokta, piyasa beklentilerini karşılamak ya da aşmak. Ne kadar çok olumlu adım atarlarsa, kendilerini o kadar küresel piyasa dalgalanmasından ayrı tutarlar” dedi.

2- TCMB FAİZ ARTIRABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal'ı atadığında, enflasyonu düşürmek için ‘acı reçete' uygulanması gerektiğini kabul ettiğini ve enflasyonu düşürme hedefini geçen hafta tekrarladığı hatırlatılan analizde, “Öte yandan, Cumhurbaşkanı ani bir kararla son iki merkez bankası başkanını görevden aldı ve yüksek faiz oranlarının enflasyona yol açtığı şeklindeki alışılmışın dışında bir görüşe sahip. Bunlar da son yıllarda para politikalarının bağımsızlığı konusunda soru işaretleri uyandırdı” dendi.

“Ağbal yarın faiz artırsa bile önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ek faiz artışlarına gitmek zorunda kalabilir” denilen yazıda, yılın ikinci yarısında indirim yapmadan önce faizlerin yüzde 18'in de üzerine çıkabileceği yönünde tahminler olduğu aktarıldı.

Aberdeen Standard Life'dan fon yöneticisi Kieran Curtis, “Yatırımcılar para politikasına siyasi müdahale konusunda güvence istiyor. Faiz artışı, enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olmaya devam ettiği yönünde Erdoğan'dan duyduğumuz sözlerin tekrar altının çizilmesi anlamına gelecek” dedi.

3- GÜVENİLİRLİĞİ AZALTAN DİĞER FAKTÖR NE?

Son iki yılda TCMB rezervlerinin tükenmesinin, yatırımcıları endişelendirdiği ve ülkeden çıkışlara neden olduğu vurgulanan yazıda, “Sadece geçen yıl, net rezervin yüzde 75'i eridi ve bu durum Türkiye'yi finansal krizlere karşı daha kırılgan hale getirdi.

TL'yi desteklemek için kamu bankalarının müdahale politikası kapsamında son iki yılda toplamda yaklaşık 130 milyar doların satılması, rezervlerde düşüşü beraberinde getirdi” denildi.

Ağbal'ın rezervleri artırma sözü verdiği hatırlatılan yazıda “Onun daha geleneksel yaklaşımı, yabancı fonların yönünü terse çevirdi” ifadeleri yer aldı.

4- TÜRKLER YENİDEN LİRAYA GÜVEN DUYACAK MI?

“TL'deki uzun süreli değer kaybı, özellikle de enflasyonun yaşam maliyetlerini artırmasıyla, Türklerin dolar, euro ve altına yönelmesine neden oldu” diyen yazarlar, daha sonra pozitife dönse de geçen sene reel faizlerin negatife düşmesinin TL'ye olan güvensizliği artırdığına dikkat çekti.

Yerellerin yabancı para mevduatlarının geçen ay 236 milyon dolarla rekor kırdığı ancak sonrasında biraz gerilediğini aktaran Reuters, Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan'ın “TL'ye dönüş, sürekli bir şekilde enflasyon düşerse ya da TL mevduatta reel getiriler artarsa sağlanır. Yerellerin, TL'nin değer kazanacağına inanması gerekiyor, bu da zaman alacak” görüşüne yer verildi.

5-FAİZ ARTARSA YA DA SABİT KALIRSA NE OLUR?

“Analistler 100 puanlık bir faiz artışının son dönemdeki piyasa oynaklığını dindirip Ağbal'ın kazandığı güveni güçlendirecek” denilen yazıda, “Eğer TCMB beklentileri karşılamayıp faizi sabit tutarsa, Ağbal eğrinin arkasında kalma riskini alacak ve durumu küresel piyasaların insafına kalacak” dendi.

Erkan, “Enflasyon risklerinin ve bununla birlikte TL'de oynaklık ve değer kaybı potansiyelinin arttığı bir döneme giriyoruz. Piyasa beklentileri karşılanmazsa TL'de oynaklık artabilir” dedi.

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