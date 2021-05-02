Salgın sonrası ‘Yaşlı Turizmi’ patlayacak

Ülkemizin yaşlı, engelli ve sağlık turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kahveci, “Türkiye yaşlı Avrupalılara sağlık ve bakım hizmetleri sunma becerisini gösterecek kapasitede. Şimdiden agresif reklam ve yatırımlarla sağlık ve yatılı bakım hizmetleri, kültür ve spa turizmini öne çıkaran planlamalar yapılmalı” dedi.

NİTELİKLİ PERSONEL YOK

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusa kaliteli bakım sağlamaya yönelik büyük yatırımlar yapıldığını vurgulayan Kahveci, “Nitelikli personel sayısının yetersizliği nedeniyle Avrupa yaşlılarını daha aktif ve mutlu bir yaşam sürmeleri için başka ülkelere göndermeye başlayacak” diyerek Türkiye'nin bu hareketliliğe talip olması gerektiğini kaydetti.

BÜYÜK PAZAR VAR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050'de dünyada yaşlı nüfusun 2 milyara ulaşacağını belirten Kahveci, “Dünyadaki yaşlanmanın getireceği ekonomik yük ülkeler arası turizm çeşitliliğini ortaya çıkaracak. Bu durum yaşlı bakım, termal, medikal ve hatta hemşirelik hizmetini oluşturacak büyük bir pazara olarak görülüyor” dedi.