Sürekli fiyat artırıldı müjdeler zam oldu

Ağustos 2020’de verilen doğalgaz müjdesinin ardından doğalgaz, elektrik ve akaryakıta arka arkaya gelen zamlarla vatandaşların aylık faturası 205 lira zamlandı.

BAŞAK KAYA

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Geçen yıl 21 Ağustos'ta Karadeniz Ereğli'deki Tuna 1 sondaj bölgesinde 405 milyar metreküp doğalgaz bulunması “müjde” olarak açıklandı. Bu keşfin üzerinden bir yıl geçti ve doğalgaz, elektrik ve akaryakıta 35 kez zam yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Vatandaş faturalarda indirim beklerken bindirim geldi. Akaryakıt ürünlerine 25, doğalgaza 7, elektriğe ise 3 kez zam yapıldı. Doğalgaz faturası bir yılda 102 lira, elektrik faturası 52 lira ve bir depo benzin de 61.5 lira arttı. Zamlar vatandaşın aylık faturasına 205 lira olarak yansıdı. Bir daha müjde vermeyin” dedi. Müjdelerle Türkiye'nin ekseninin değişeceği söylenmesine karşın durumun tam tersini gösterdiğini savunan Akın şunları söyledi:

DOĞALGAZA yüzde 18 ZAM

“Bir yılda TL yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Müjdenin verildiği Ağustos 2020'den bugüne kadar doğalgaza toplam yüzde 18.88 zam yapıldı. 300 metreküp tüketimde aylık fatura 102 lira zamlandı. Elektrik tarifesi ise o tarihten bu yana yüzde 29.76 zamlandı. Bir hanenin tüketimi zamlarla aylık 52 lira arttı. Müjdeler zam oldu.”

Bir depo benzin 61.5 lira zamlandı

Doğalgaz müjdesinin verildiği Ağustos 2020den bu yana akaryakıt ürünlerine de toplam 25 kez zam yapıldı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde benzin 11 kez, motorin 8 kez, LGP otogaz ise 6 kez zamlandı. Zamlar sonrası 50 litrelik bir aracın deposu benzinde 61.5 lira, motorinde 59 lira, LGP otogazda ise 56 lira daha fazla paraya doluyor.