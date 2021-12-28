Sürücüler isyanda, dolardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansımadı, olan yine vatandaşa oldu

Dolar/TL kurunda 20 Aralık'ta yaşanan sert düşüş gözlerin etiketlere, tabelalara çevrilmesine neden oldu ancak fiyatlarda ciddi bir indirim gerçekleşmedi. Doların tarihi yükselişi sırasında neredeyse her gün zamlanan akaryakıt fiyatları, dolar kurunun 18’lerden 11’lere düşmesine rağmen değişikliğe uğramadı. SÖZCÜ, sürücülere mikrofon uzattı.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan Tunç

Dolara bağlı olarak geçtiğimi haftalarda hemen her gün zamlanan benzin ve motorinde kur düşüşü fiyatlara etki etmedi. Benzine 1.63 TL, motorine ise 1.65 TL tutarında indirim yapıldı ancak kurdaki düşüş sonrası yapılan indirimler vergiye gitti, pompa fiyatlarına yansımadı.

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 11,61 liradan, Ankara'da 11,69 liradan, İzmir'de ise 11,71 liradan satılıyor. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 11,48 liradan, Ankara'da 11,57 liradan, İzmir'de 11,58 liradan satılıyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Mecidiyeköy'de vatandaşlara mikrofon uzattı, “Dolardaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımamasına ne diyorsunuz?” diye sordu.

Verilen yanıtlar şöyle oldu.

“ALDIĞIMIZ PARAYI YAKITA VERİYORUZ”

Serkan Şelte: “Çok kötü durumdayız. Aldığımız parayı götürüp yakıta veriyoruz. Her aldığımız yakıtta en az 50 lira fark ediyor. Hiçbir düşürme yapmadılar. Çok kötü. Zamlardan önce bir depo 450 liraya doluyordu, şu an 650 liraya doluyor. Dolardaki düşüşten sonra ben bir düşüş bekliyordum ama olmadı.”

“HANGİ ÜRÜNE YANSIDI Kİ?”

Muzaffer Kocabaş: “Yansımayacağı belli. Hangisine (ürüne) yansıdı ki? Hiçbir şeye yansımadı. (Dövizin düşüşünün) Bize bir faydası olmadı.”

Kamber Kaymak: “Fiyatların düşmemesi saçmalık. Çünkü dolarla birlikte nasıl yükseliyorsa, dolarla birlikte de düşmesi lazım. Buna bir şekilde el atmaları lazım. Depoyu önceden 470'e dolduruyorduk, şu an 650 liraya doluyor.”

“8-9 LİRAYA DÜŞMESİNİ BEKLİYORDUK”

Yusuf Bulut: “Dolar bir yandan düşüyor ama akaryakıtta herhangi bir indirim yok. İndirim yapılıyor fakat pompaya yansımıyor. Bu duruma sürücüler isyan ediyor. Ben de isyandayım. En azından litresinin 8-9 liraya düşmesini bekliyorduk.”

Burçak Yüce: “Birçok ürüne yansıması dolardaki düşüş. Bir süre sonra yansır mı yansımaz mı bilemiyorum…”

“HALK OLARAK MAĞDURUZ”

Mehmet Burhan: “Biz de halk olarak mağduruz. 230-240 liraya depoyu doldururken şu an 600 liraya depoyu dolduruyoruz. 7 liradan 11 liranın üzerine çıktı litresi… Dolar düştükten sonra en azından 9 lira olmasını bekliyorduk ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok.”

Efe Nihat Demirsoy: “Olan sadece vatandaşa oluyor, başka hiçbir şey yok. Ne yazık ki artık depoyu bile zor dolduruyoruz.”

“50 LİRALIKLAR 100'LÜK OLDU”

Nedret Erdem: “Bu 50 liralıklar vardı ya, şimdi 100'lük oldu, 100'lükler 200'lük oldu. 200 liraya 370 kilometre gidiyorum, geri gelemiyorum.”

Arzu Öz: “Bence yanlış bir şey. Yansıması gerekiyordu. 8 lira olmasını bekliyordum ben. Tam 2 yıl önce 50 TL'lik benzini 1 hafta kullanabiliyordum; şu an bir hafta için 250 TL'lik benzin parası ödüyorum.”

“AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞMELİ Kİ DİĞER ŞEYLER DE UCUZLASIN”

(İsmini vermek istemeyen bir vatandaş): “Tüm Türkiye'nin fiyatların düşmesi yönünde bir beklentisi var. Bir düşüş oldu ama vergiye katılmış. Anlamsız buluyorum. Çıktığı zaman boyna çıkan akaryakıt fiyatları dolar düştüğü zaman neden düşmüyor? (Gelen indirim) Vergiye katılabilir ama en azından yarısı paylaştırılabilirdi. Ayrıca akaryakıt fiyatlarını düşürmeyen bir iktidarın küçük esnafa, ‘Neden hala fiyatları düşürmüyorsun?' diye baskı yapması ya da çeşitli insanların çıkıp, ‘Kaç gün oldu hala indirim yapmıyorsunuz.' demesi… Başta sizin (iktidarın) yapmanız gerekli değil mi? Siz yapacaksınız ki insanlar yapsın. Döviz düştüyse akaryakıt fiyatları da düşmeli ki diğer şeyler de ucuzlasın.”

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