Sütte üretici ve tüketici fiyatları arasında büyük makas

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt referans fiyatını 4 lira 70 kuruşa çıkarmasına rağmen Çatalca'da aracılar hâlâ üreticiden 3 liradan süt topluyor. Marketlerde satılan sütün litresi ise 15 lirayı bulunca üretici "Boşa çalışıyoruz" diyerek isyan etti.

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Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 15 lirayı buldu. Oysa üretici 3 lira 30 kuruşa satıyor. Çatalca’da süt üreticiliği yapan Recep Karataban, “Toptancı 3 liraya topluyor, değerlendirip 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar” dedi.

Üreticilere göre, market raflarındaki fiyat artışı, aracılık yapan toptancılardan kaynaklı.

Çatalca’da 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataban, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, özellikle hayvan beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasının maliyetlerini artırdığını da vurguladı.

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırarak 4 lira 70 kuruşa çıkarmasının ardından Çatalca’da üreticiden alınan sütün halen 3 lira olması ise ayrı bir sorun.

‘YEM FİYATLARI ÜÇ KAT ARTTI’

Hayvanlardan elde ettikleri sütün fiyatının da aynı oranda yükselmemesi nedeniyle kazançlarında eskiye göre düşüş olduğunu aktaran Karataban, şöyle konuştu:

“Bir litre sütün fiyatı 3 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Bazıları 3 liradan alıyor sütü bazıları ise 3.5 liraya alıyor. Yem fiyatı geçen sene 80 liraydı, şimdi 230 lira. Yem fiyatı üç misli arttı ama süt fiyatı değişmedi. Fiyatlar marketlerde ise 10 liranın üzerinde. Bu durum çok garip.”

Çatalca’da 15 büyükbaş hayvanıyla süt üreticiliğine devam eden Nurettin Arda ise, “Bugün süt fiyatı 3 lira 30 kuruş. Yem fiyatları ise geçen sene 80 liraydı bu sene 230 lira. Boşa çalışıyoruz” dedi. (DHA)



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