Tabelada 6.84 pompada 7.36

‘Euro Dizel 6.84’ ilanına inanıp istasyona giren vatandaşa 7.36 liradan motorin satıyorlar. Oyunu fark edip itiraz edenlere, “6.84’lük fiyat 100 litre ve üzeri için” savunmasını yapıyorlar.

Erdoğan SÜZER

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Akaryakıt istasyonları vatandaşı şimdi de tabela hileleriyle kandırmaya başladı. Tabela oyunlarıyla sürücüleri istasyonlarına çeken akaryakıtçılar en ucuz fiyatı gösterip en pahalı fiyattan motorin satıyorlar. Çoğu sürücü kandırıldığını dahi anlamadan deposunu pahalı akaryakıtla dolduruyor.

1000 TL ÜZERİNE

SÖZCÜ, Başkent Ankara başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan tabela hileli akaryakıt soygununu gözler önüne serdi. Akaryakıtçılar en çok ‘hileli afiş' yöntemiyle müşteri avlamaya çalışıyor. Bu yöntemde piyasanın 30 ile 40 kuruş altındaki bir fiyat bez afişe büyük puntolarla yazılıyor. Ancak fiyatın hemen üzerine ya da altına daha küçük puntolarla ‘100 litre ve üzeri alımlarda' ya da ‘1.000 TL üzerine' ifadeleri ekleniyor. Ucuz motorin fiyatı büyük puntolarla, uyarı ifadeleri ise daha küçük puntolarla yazıldığı için fiyata odaklanan müşteriler pompalara yanaşıp depoyu dolduruyor. Ancak pompadan indirimli fiyat yerine 30-40 kuruş daha yüksek olan normal fiyatla motorin veriliyor.

100 LİTRELİK DEPO YOK

Tabela ile pompa fiyatı arasındaki farkı anlayan sürücüler, “İndirimli fiyat 100 litre motorin alımlarında geçerli. Tabelayı iyi okumamışsınız” denilerek suçlanıyor. Oysa otomobillerin deposu en fazla 50-60 litre akaryakıt alıyor.

SÖZCÜ'ye bilgi veren bir akaryakıt istasyonu çalışanı, “O tabelalar sözde kamyoncular için. Ancak ucuz fiyat algısıyla istasyona kamyondan çok otomobil geliyor. İndirimli fiyattan motorin aldığını zanneden yüzlerce müşterinin deposunu dolduruyoruz. Çok az sürücü pompada fiyat karşılaştırması yapıp durumu fark ediyor. Kandırıldıkları için tepki gösterenlere, o ilanların kamyon ve otobüsler için olduğunu söyleyerek ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.

İŞTE KARE KARE SÜRÜCÜ AVLAMA YÖNTEMLERİ

FOTO1: Sürücüler 6.99'luk fiyata odaklanıp istasyona giriyor. Ancak tabelada “100 litre ve üzeri alımlarda EURO DİZEL 6.99” yazıyor. Asıl tabelada da fiyat 7.09”

FOTO 2: Tabelada “1.000 TL ve üzeri MOTORİN 6.84” yazıyor. Asıl tabeladaki fiyat 7.36.

FOTO 3: Büyük tabelada “MOTORİN 7.19' yazıyor. Ancak asıl tabeladaki fiyat 7.36. Pompada da 7.36 TL.

FOTO 4: ‘MOTORİNDE İNDİRİM: 6.99” tabelasını gören pompaya yanaşıyor. Aynı tabeladaki “100 LT ve üzeri alımlarda” ifadesi neredeyse okunamayacak boyutta. Üstteki tabelada ise 7.35'lik gerçek fiyat yer alıyor.