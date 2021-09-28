TCMB Başkanı: Türkiye gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkeler arasında başı çektiğini, fiyat artışlarının talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla geçici olacağını öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 23 Eylül'deki piyasaları sarsan faiz indirimi kararının ardından bugün ilk kez kameraların karşısına geçti.

Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşma yapan Kavcıoğlu, “Küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreci yaşıyoruz. Küresel üretim talep artışına yetişemedi” dedi.

ENFLASYON ARTIŞINDA ETKİLİ FAKTÖRLER

Enflasyonun yükselmesinde başlıca etkinin emtia fiyatlarından geldiğini vurgulayan Kavcıoğlu, arz kısıtları, nakliye maliyetleri ve teslimat sürelerindeki artışın da enflasyon artışında etkili olduğunu söyledi.

Kur ve emtia fiyat artışı dışında arz kısıtlarının da Türkiye'de üretici fiyatlarının artışında etkili olduğunu söyleyen TCMB Başkanı, üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki farkın son dönemde uzun dönem ortalamasının üzerinde seyrettiğini vurguladı.

‘GEÇİCİ OLACAK’

Kavcıoğlu, “Açılma ve ekonomik normalleşme sürecinde dünyada enerji ve hizmet fiyatlarında belirgin artışlar görülmektedir. Küresel merkez bankaları, enerji ve salgın kaynaklı bazı sektörlerdeki yüksek oranlı fiyat artışlarının talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte geçici olacağını düşünmektedirler. Bu unsurlar önümüzdeki dönemde ülkemizde de enflasyona düşürücü yönde etki edecektir” dedi.

Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 19,25 yükseldiğini ancak enerji ve gıda ürünlerinin yer almadığı çekirdek enflasyonun yüzde 16,76'ya gerilediğini belirten Kavcıoğlu, üretici enflasyonundaki yükselişin ise devam ettiğini söyledi.

‘GIDANIN ETKİSİ YÜKSEK’

Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışının tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıktığını belirten TCMB Başkanı, “Fiyatlama davranışlarının normalleşme hız kazandıkça normale döneceğini düşünüyoruz” dedi.

Türkiye'nin gıda fiyatı artışında dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisinin yüksek olduğunu vurguladı.

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