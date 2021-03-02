TEDAŞ’ın sırtından milyonlar kazandılar

En çok zarar eden KİT'ler arasında bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (TEDAŞ) ait binaların dış cephesine alınan reklamların geliri dağıtım şirketlerinin kasasına girdi. 2014-2018 arasında 147 milyon gelir elde edilirken bu paranın yüzde 75'i dağıtım şirketlerine gitti. Sayıştay, şirketlere haksız ödenen paranın TEDAŞ'tan geri alınmasını istedi. TEDAŞ, Enerji Bakanlığı'na yazı yazarak durumun düzeltilmesini istedi. 2 yıldır devam eden yazışmalardan sonuç alınamadı. TBMM KİT Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Savaş da bu duruma isyan edip “Nasıl yanıt alamıyorsunuz, anlamadım” dedi.

HORTUM BAĞLANMIŞ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, dağıtım şirketlerinin kasasına bir hortum bağlandığını belirterek, “2019 ve 2020'yi de katarsanız, bu para 200 milyon lirayı geçecek. Kimin parasını kime veriyorlar? Bir apartmanın duvarına reklam panosu asıldığı zaman onun geliri kime ait olur, mülk sahiplerine mi kiracılara mı?” diye konuştu.