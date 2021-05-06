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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 liraya çıkıyor

Temassız kartlar ile ödemelerde işlem limiti yarın tarihi itibarıyla 350 liraya çıkartılıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:26, 06/05/2021
HaberlerEkonomi
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 liraya çıkıyor

Bankalararası Kart Merkezi’nden (BKM) yapılan açıklamada, “Ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi” denildi.

Açıklamaya göre, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya olanak sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 7 Mayıs tarihinden itibaren 350 liraya çıkartılıyor.  Buna göre temassız ödemeler 350 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.