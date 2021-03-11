Teşvik, kemer sıkma, borç erteleme geliyor

Her sıkıştığında reform paketi açacağını ilan edip ardından vatandaşa yeni yükler ve borçlulara af getiren hükümet, cuma günü yeni paket açıklamaya hazırlanıyor. Paketin, biri kamu tasarrufları diğeri borç öteleme, yatırım teşvikleri ve yeni kaynak yaratma maddelerinden oluşan iki ayaktan oluşması bekleniyor. Hazırlanan çalışmalara göre, kamuda yatırımlar dahil birçok konuda, kemer sıkmaya gidilecek. Bu yolla faiz dışı fazla verilerek, bir anlamda yabancılara borç garantisi sunulacak. Paketin ikinci ayağında ise en son yapılan borç affının ödeme süresinin haziran ya da temmuz ayına uzatılması, 1 Eylül'den sonra ödenmeyen borçların da kapsama alınması ile sicil affı gibi maddelerinin olması bekleniyor. Pakette yatırımcıya teşviklerden otomatik yararlanma, geçici vergilere düzenleme, Kurumlar Vergisi'ne örtülü zam, mülkiyet hakkının garanti edilmesi gibi maddelerin de yer alacağı ifade edildi. İşte yeni ekonomi paketinde yer alması beklenen bazı düzenlemeler:

BORÇ AFFINA YENİ AF

1 – Ek taksit imkanı: Hükümetin en son çıkardığı başta vergi ve SGK borçları olmak üzere kamu alacaklarını yeniden yapılandıran af düzenlemesine ek taksit imkanı getirilmesi bekleniyor. Böylece ilk taksit ödeme süresi 1 Mart yerine 1 Haziran ya da 1 Temmuz gibi en az 3-4 ay ileri atılacak.

2 – Yeni borçlara da af: 31 Aralık 2020'den sonraki, hatta daha ileri gidilerek 2 Mart 2021 tarihinden önceki tüm borçları kapsayacak şekilde sürenin genişletilmesi bekleniyor.

3 – Sicil affı: Yeni bir sicil affı getirilip kara listenin kaldırılarak, yeni borçlanmanın önünün açılması bekleniyor.

4 – Banka borçlarına yapılandırma: Batığa gidebilecek kredi miktarını azaltmak için banka borçlarına yönelik yeni bir kredi yapılandırması maddesinin de pakette yar alması bekleniyor.

Devlet kemer sıkarak yabancıları çekecek

Yeni ekonomi yönetiminin iş başına gelmesiyle birlikte krediler pahalı hale getirilip faizler yükseltilerek özel sektör ve tüketicilerin harcamaları frenlenmişti. Şimdi yeni paketle devletin harcamaları da kısılarak mali disipline yönelik önemli adımlar atılması planlanıyor. Bütçede yatırımlar dahil birçok harcama azaltılacak. Bu sayede faiz dışı fazla elde edilerek ülkeye borç para verecek yabancılara, “Borçlarınızı kolay ödeyeceğiz” mesajı verilecek.