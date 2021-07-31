The Economist: Erdoğan’ın çok daha fazla beklemesi gerekebilir

Ünlü İngiliz ekonomi dergisi The Economist, Türkiye'de halkın yüzde 83'ünün TÜİK enflasyonuna inanmadığını, resmi enflasyonun da yükselişte olduğunu, Erdoğan'ın faiz indirimi için çok daha fazla beklemek zorunda kalabileceğini yazdı.

SOZCU.COM.TR

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Ünlü İngiliz ekonomi dergisi The Economist, son sayısında Türkiye'de artan enflasyona ilişkin bir analize yer verdi.

‘Türkiye'de fiyatlar artıyor ama ne kadar?” başlıklı yazıda, “Kime sorduğunuza bağlı olarak Türkiye'de enflasyon yüzde 17 ile yüzde 40 arasında değişiyor” denildi.

ERDOĞAN TEMMUZ-AĞUSTOS DEMİŞTİ AMA…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran'da yaptığı “Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de yani Temmuz-Ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın” açıklamasını hatırlatan dergi, artan enflasyona dikkat çekerek “Erdoğan'ın daha fazla beklemesi gerekebilir” dedi.

Mevcut Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın son iki yıl içinde Erdoğan tarafından atanan dördüncü başkan olduğunu hatırlatan dergi, TÜİK tarafından açıklanan tüketici enflasyonunun haziranda en kötümser tahminleri bile aşarak yüzde 17,5'e yükseldiğini hatırlattı.

Bu rakamın, TCMB'nin resmi hedefi olan yüzde 5'in üç katı düzeyde ve yüzde 19 olan TCMB politika faize yakın olduğuna işaret edilen yazıda, bankanın temmuz toplantısında faizi sabit tutmak zorunda kaldığını, ağustos toplantısında da aynısının yapılmasının neredeyse kesin olduğunu söyledi.

HALKIN YÜZDE 83’Ü TÜİK ENFLASYONUNA İNANMIYOR

MetroPOLL Araştırma’nın haziranın ilk yarısında çaıkladığı ve halkın yüzde 83'ünün TÜİK'in açıkladığı yüzde 17'lik enflasyon oranına inanmadığını ortaya koyan anket sonuçlarını da aktaran dergi, birçok Türk vatandaşına göre gerçek durumun resmi verilerden de kötü olduğuna inandığına işaret etti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) tarafından yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de tüketici enflasyonunun yüzde 40 civarında olduğunu aktaran The Economist, TÜİK'in ENAGrup hakkında iki ay önce suç duyurusunda bulunduğunu da belirtti.

TÜRKİYE’DEKİ SORUNUN KÖKÜ ÇOK DAHA DERİNDE

Birçok ülkede harcamaların teşvik edilmesi ve artan taleple birlikte enflasyonun yükselişte olduğunu ancak Türkiye'deki sorunun köklerinin çok daha derinlerde bulunduğunu ve dört yıldır enflasyonun çift hanelerde bulunduğunu belirten dergi, ucuz kredi, kötü para politikası ve kur krizinin bu durumda etkili olduğunu vurguladı.

TCMB'nin enflasyonu kontrol altına alma sözü verdiğini ancak Erdoğan'ın baskısı altında olan bankanın faiz artışına ancak son çare olarak ve muhtemelen çok geç şekilde gideceğini öne sürülen yazıda, eski bankacı Kerim Rota'nın “TÜİK rakamlarıyla bile durum felaket” yorumuna yer verildi.

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