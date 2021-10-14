TMO’dan 325 bin tonluk mısır ithalatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yaklaşık 300 bin ton ekmeklik kırmızı buğday alımı için uluslararası ihale açarken; bugün sona eren başka bir uluslararası ihale ile de 325 bin ton mısır aldı.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bugün sona eren başka bir uluslararası ihale ile de 325 bin ton mısır aldı.

Sevkiyatların 15 Kasım-6 Aralık arasında Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarına yapılması bekleniyor.

Ticaret kaynakları alım fiyatlarının navlun dahil (c&f) veya Türkiye’de depoya teslim (EXW) usulüyle verildiğini belirttiler.

EKMEKLİK KIRMIZI BUĞDAY DA ALACAK

TMO ayrıca, yaklaşık 300 bin ton ekmeklik kırmızı buğday alımı için de uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynakları, ihale kapsamında için 21 Ekim’e kadar teklif toplanacağını ve teslimatların 10-31 Aralık arasında Türkiye’deki çeşitli limanlara yapılmasının istendiğini belirtti. (REUTERS)



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