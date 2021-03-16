Toplanamayan vergi akaryakıttan alınıyor

“Akaryakıtta kalite aynıdır” söyleminin doğru olmadığını ifade eden dağıtım şirketleri, Ar-Ge, bayi, hizmet kalitelerinin maliyetlere yansıdığını belirttiler. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da açıklamaya tepki göstererek, akaryakıt ürünlerinin zaten pahalı olduğunu, bunları ulaşılabilir fiyattan satacak halkı kucaklayan bir enerji politikasının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

TÜKETİCİ, ÇİFTÇİ MAĞDUR

Büyük vergi kaçıranlar olduğunu ifade eden Çakar, bunlardan alınamayan vergiler nedeniyle faturanın akaryakıt, gıda ve diğer temel gıda ürünlerine kesildiğini ifade etti. Şu anda en önemli sorunlardan birisinin pahalı akaryakıt olduğunu vurgulayan Çakar, “En ucuzunu alın deniyor, sanki o çok mu ucuz? Dolayısıyla tüketiciyi, çiftçiyi mağdur ediyor” dedi.

YENİ BİR ENERJİ POLİTİKASI GEREKİYOR

Merkezi yönetimin halka yönelik bir enerji politikasının olmadığını söyleyen Turhan Çakar, yeni bir enerji politikası oluşturularak bu politikalara göre hareket edilmesi gerektiğini kaydetti. Çakar, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.