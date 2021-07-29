Trendyol 16,5 milyar dolar değerlemeyle yeni yatırıma yakın

E-ticaret şirketi Trendyol, 16,5 milyar dolarlık değerlemeyle 1,5 milyar dolarlık yatırım almak üzere görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, gelecek hafta anlaşma tamamlanabilir. Söz konusu değerleme rakamıyla Trendyol Türkiye'nin en değerli şirketi olacak.

Trendyol ayrıca, Türkiye'de 10 milyar dolar üzeri değerlemeye ulaşarak decacorn olan tek şirket olacak.

ABD merkezli Citigroup danışmanlığında yatırım görüşmesi yapılan şirketler arasında ABD merkezli General Atlantic ve Japonya merkezli SoftBank'ın da bulunduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2020'de pandeminin de etkisiyle e-ticaret hacmi yüzde 66 oranında artış kaydetmişti.

Trendyol üzerinden yapılan satışların hacminin son üç yılda 20 kat arttığı ve bu yıl 10 milyar dolara ulaşmasının beklendiği, iki yıl içinde halka arzın olabileceği belirtildi.

ÜÇ YIL ÖNCE 1 MİLYAR DOLARDI

Trendyol Nisan 2021'de gerçekleştirdiği sermaye artışı ile mevcut ortağı Alibaba’dan 350 milyon dolar yatırım almış ve şirket değerlemesi 9,4 milyar dolara yükselmişti.

Yüzde 86,50'lik hissesi Çinli e-ticaret ve bilişim devi Alibaba’ya ait olan Trendyol, 2018 yılında Alibaba ortak olduğunda yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeye sahipti. 3 yılda şirket değerini katladı.

Borsa İstanbul'daki en değerli şirket olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin değeri 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

PAZAR PAYINDA İLK SIRADA

2010 yılında Demet Mutlu tarafından kurulan Trendyol, Euromonitor verilerine göre, şu an yüzde 34'lük pazar payıyla Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu konumunda.

Hepsiburada yüzde 11'lik pazar payıyla ikinci, n11.com yüzde 8,3'lük payla dördüncü, GittiGidiyor yüzde 4,4'lük payla beşinci sırada yer alıyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YATIRIM ÇEKİYOR

Türkiye'de son dönemde teknoloji şirketlerindeki değer ve uluslararası yatırımcı ilgisi artışı dikkat çekiyor.

Trendyol'un rakibi Hepsiburada, ABD'de Nasdaq borsasında bu ayın başında 3,9 milyar dolarlık değerlemeyle halka arz edilmişti.

ABD'li oyun şirketi Zynga, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık değerlemeyle Türk oyun şirketi Peak Games'i satın almıştı.

Dağıtım uygulaması Getir de geçen ay 7,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.

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