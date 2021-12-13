TÜİK: Sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5, aylık yüzde 0,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 arttı.

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