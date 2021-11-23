Turizmci pandemi öncesinin yarısı kadar iş yapabildi

Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı sert kısıtlama önlemlerinin devam ettiği 2021’de de pandemi öncesini yakalayamadı. Turist sayısındaki erime %48 olurken, 2020’yi ise katladı.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Açılma dönemlerine hızlı aşılama ile birlikte büyük umutlarla giren turizm sektörü, ana sezonu olan yılın 10 ayını, pandemi öncesine göre yüzde 48'lik erime ile kapattı. Özellikle İngiltere'nin uzun süren kırmızı liste kararı ve Avrupa'da geç açılan kapılar, turist sayısını 2019'a göre neredeyse yarı yarıya eritirken, 10 ayda gelen yabancı turist sayısı 21 milyonu aştı. Bu sayı 2019'un ocak-ekim döneminde 40.7 milyon, 2020'nin aynı döneminde ise 11.2 milyon olarak gerçekleşmişti. Pandeminin ilk yılı olan ve büyük bölümü kapanmalar ile geçen 2020'ye göre turist sayısında yaşanan artış baz etkisi ile yüzde 87.98'i buldu.

3.9 MİLYONU GURBETÇİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir hedefi koyduğu 2020'de hedeflerin tutup tutmayacağını yılın kalan son 3 ayı belirleyecek. Bakanlık verilerine göre gurbetçi vatandaşlar da eklendiğinde 10 aydaki ziyaretçi sayısı 24.9 milyon oldu. Bunun 3.9 milyonunu ocak-eylül aylarında Türkiye'yi ziyaret eden yurtdışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Sadece ekim ayında Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı 3.4 milyonu aşarken, gelen turistlerin büyük bir bölümü Antalya'dan giriş yaptı. Bunun ardından İstanbul ve Edirne turistlerin en çok giriş yaptığı sınır kapıları oldu. Turistlerin yüzde 44'ü ülkeye Antalya'dan giriş yaparken yüzde 33'ü ise İstanbul'u kullandı. Ocak-ekim ayları arasında Türkiye'ye havayolu aracılığı ile gelen ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak, 21 milyon 543 bine ulaştı. Ancak bu sayı pandemi öncesi yıl olan 2019'a göre yüzde 47 azalış gösterdi.

AVRUPA DÜŞÜŞTE

2019 yılı ekim ayında toplamda Avrupa'dan gelen turist sayısı 2 milyonu aşmıştı. 2020 yılında bu sayı 711 bine kadar düşerken 2021'de 1.4 milyona çıktı. Türkiye'nin bir başka ana pazarı olan BDT bölgesi ise pandemi öncesi dönemi aştı. 2019'da Rusya'yı da kapsayan bu bölgeden gelen turist sayısı 1.2 milyonken, bu sayı 2020'de 749 bin, 2021'de ise 1.3 milyon olarak gerçekleşti.

En büyük pay Rus turistte

Gelen turist profillerine bakıldığında bir dönem uçuş yasağı koyan Rusya'nın bu kararı kaldırmasının ardından Rus turist sayısında hızlı bir artış yaşandığı görülüyor. Verilere göre 2021 yılı ocak-ekim döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 20.72 ile ilk sırada yer alırken, gelen Rus turist sayısı ise 4.3 milyonu aştı. Almanya 2.7 milyon turist, yüzde 13.04 pay ile ikinci olurken, Ukraynalı turist sayısı ise 1.9 milyon oldu. Burada Ukraynalı turistlerin aldığı pay yüzde 9.36 olarak gerçekleşti.