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Turizmcinin krizdeki kaybı 22.4 milyar dolar

Coronavirüs salgınının ağır etkisi altında geçen 2020’de en büyük darbeyi alan sektörlerden biri olan turizm, yüzde 65.1’lik kayıp ile hasılatta tarihi bir düşüş yaşadı. Turist sayısı yüzde 69.5 azaldı.

Sayime BAŞÇI
Güncellenme: 04:27, 30/01/2021
Haberler Ekonomi
Turizmcinin krizdeki kaybı 22.4 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) uluslararası turizmin en kötü yılı olarak ilan ettiği 2020 yılında Türk turizmcisi gelirlerinin yüzde 65.1'ini  kaybederken turist sayısında ise yüzde 69.5'lik düşüş yaşandı. 2019'u 34.5 milyar dolarlık gelir ve 51.8 milyonluk turist sayısı ile kapatan sektör salgının etkisi altında birçok otelin kepenk açamadan kapattığı 2020 yılını 15.8 milyon turist ve 12 milyar dolarlık turizm geliri ile geride bıraktı. Bu sonuçlarla birlikte sektörün 2020 kaybı 22.4 milyar dolara ulaştı.

PAKET TURLAR BİTTİ

2021'in ikinci yarısından itibaren bir toparlanma bekleyen turizm sektörü, en büyük kaybı yüzde 77'nin üzerinde bir oranla paket turlarda yaşadı. Uluslararası seyahat sayılarında 1 milyarlık düşüş ile 1.3 trilyon dolarlık gelir kaybının yaşandığını ortaya koyan UNWTO verilerine göre 2020, global krizin yaşandığı 2009'dan daha kötü bir tablo ile bitti. Uluslararası turizmdeki çöküşle birlikte kayıp yüzde 74'e ulaştı. 2021'i, aşı programlarının şekillendirmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan IV. Çeyrek verilerine göre, bu yılki turizm gelirinin 9 milyar 998 milyon 320 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YÜZDE 75.4'Ü YABANCIDAN

Bu gelirin yüzde 75.4'ü yabancı turistten, yüzde 24.6'sı ise yerli turistten elde edildi. Çeyrekler bazında bakıldığında ise son çeyrekte gelirler, pandeminin ikinci dalgasına rağmen, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50.4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar oldu. Harcama ortalamalarında gecelik 61 dolar harcayan turistin kişi başı harcaması ise 762 dolar oldu. Dünya Turizm Örgütü Barometre çalışmasının Ocak ayı anketine göre ise katılımcıların yüzde 45'i 2021'de geçen yıla göre iyileşme beklerken yüzde 30'luk kesim durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyor.

Yurtdışına gidenlerin sayısı yüzde 76.8 azaldı
DÖRDÜNCÜ çeyrekte yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 86.8 azalarak 295 bin 981 kişi oldu. Türkiye vatandaşlarının seyahatlerindeki kişi başı ortalama harcaması 625 dolar oldu. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret edenlerin harcamalarından oluşan turizm gideri, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 81.9 azalarak 184.9 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020'nin tamamında ise yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı önceki yıla göre yüzde 76.8 azalarak 2 milyon 242 bin 864 kişiye indi. Yapılan kişi başı ortalama harcama 492 dolar oldu.
Yayınlanma Tarihi:05:30,