Turizmcinin krizdeki kaybı 22.4 milyar dolar

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) uluslararası turizmin en kötü yılı olarak ilan ettiği 2020 yılında Türk turizmcisi gelirlerinin yüzde 65.1'ini kaybederken turist sayısında ise yüzde 69.5'lik düşüş yaşandı. 2019'u 34.5 milyar dolarlık gelir ve 51.8 milyonluk turist sayısı ile kapatan sektör salgının etkisi altında birçok otelin kepenk açamadan kapattığı 2020 yılını 15.8 milyon turist ve 12 milyar dolarlık turizm geliri ile geride bıraktı. Bu sonuçlarla birlikte sektörün 2020 kaybı 22.4 milyar dolara ulaştı.

PAKET TURLAR BİTTİ

2021'in ikinci yarısından itibaren bir toparlanma bekleyen turizm sektörü, en büyük kaybı yüzde 77'nin üzerinde bir oranla paket turlarda yaşadı. Uluslararası seyahat sayılarında 1 milyarlık düşüş ile 1.3 trilyon dolarlık gelir kaybının yaşandığını ortaya koyan UNWTO verilerine göre 2020, global krizin yaşandığı 2009'dan daha kötü bir tablo ile bitti. Uluslararası turizmdeki çöküşle birlikte kayıp yüzde 74'e ulaştı. 2021'i, aşı programlarının şekillendirmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan IV. Çeyrek verilerine göre, bu yılki turizm gelirinin 9 milyar 998 milyon 320 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YÜZDE 75.4'Ü YABANCIDAN

Bu gelirin yüzde 75.4'ü yabancı turistten, yüzde 24.6'sı ise yerli turistten elde edildi. Çeyrekler bazında bakıldığında ise son çeyrekte gelirler, pandeminin ikinci dalgasına rağmen, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50.4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar oldu. Harcama ortalamalarında gecelik 61 dolar harcayan turistin kişi başı harcaması ise 762 dolar oldu. Dünya Turizm Örgütü Barometre çalışmasının Ocak ayı anketine göre ise katılımcıların yüzde 45'i 2021'de geçen yıla göre iyileşme beklerken yüzde 30'luk kesim durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyor.