Turizmde önlem yok, 2021 sezonu da kaybedilebilir

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, iktidarın turizme yönelik önlem almayarak 2021 turizm sezonunu da tehlikeye attığını söyledi. Budak, “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı verileriyle birlikte pandeminin yarattığı bir yıllık tahribat gün yüzüne çıktı. 2019 Mart-2020 Şubat arasında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı 45 milyon 369 bin iken, pandemiyle geçirilen bir yıllık dönemde yabancı turist sayısı 10 milyon 261 bine geriledi, turist kaybı yüzde 78” dedi. Türkiye'nin turist kaybının yüzde 78 ile ortalama turist kaybı yüzde 70 olan Avrupa'nın üzerinde olduğuna dikkat çeken Budak, “Sıkıntıları tespit edip çözmekle yükümlü olan bakanlık, sorunları halının altına süpürüyor. Önlem alınmazsa turizm sektörünü 2021'de de zor günler bekliyor” ifadelerini kullandı. Budak şöyle konuştu:

İSTİHDAM AZALDI

“İşten çıkarma sözde yasaklandı ancak turizm sektörünün istihdamındaki dramatik düşüş önlenemedi. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, geçen yıl 1 milyon 701 bin kişi olan turizm sektöründeki çalışan sayısı, 2020 yılında 1 milyon 377 bine geriledi. Sektörün sadece bir senede yaşadığı istihdam kaybı 324 bin. Her 5 turizm çalışanından 1'i bu süreçte işinden oldu, kuru ekmeğe muhtaç kaldı. Bu insanları ne gördüler ne de seslerini duydular. Turizm çalışanlarını 2021'de mağdur etmemek için aldıkları tek bir önlem yok.”

ANTALYA'DA KAYIP YÜZDE 80

Pandeminin birinci yılında Antalya'nın yaşadığı kaybın yüzde 80 ile Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken Budak, pandemisiz geçen bir yılda 15 milyon yabancı turist gelen kente, pandemiyle geçen bir yılda 3 milyon yabancı turist geldiğini aktardı. Türkiye turizminin Antalya'dan bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyen Budak, “Son açıklanan vaka verileri ile Antalya da çok yüksek riskli iller arasına katıldı. Bu şartlarda nisan ayında sezonu nasıl açacaksınız?” diye sordu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SALGIN SONUNA KADAR UZATILMALI

İktidarın bir an önce harekete geçerek turizm için bir kriz masası kurması gerektiğini belirten Budak, sektörü rahatlatmak için alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

■ Turizm sektörünün bankalara 134 milyar lira borcu bulunuyor. Bu borç ödemeleri pandemi sonunda başlayacak şekilde düşük faizle yeniden yapılandırılmalıdır.

■ Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırılması nedeniyle turizm çalışanları işsizlik ile karşı karşıyadır. Kısa çalışma ödeneği turizm sektörü için pandemi sonuna kadar uzatılmalıdır.

■ Sektörün pandemi döneminde tahakkuk eden devlete olan borçları silinmelidir.

■ Turizm sektöründe ve bölgelerinde faaliyet gösteren esnaftan stopaj vergisi alınmamalıdır.