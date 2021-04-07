Türkiye dünya patent liginde sınıfta kaldı

Dünya ekonomisinde ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, bu yolda önemli bir kilometre taşı olan “patentli ürün geliştirme”de sınıfta kaldı. Avrupa Patent Ofisi'nin (EPO) 2020 verilerine göre, Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıda ülkenin gerisinde yer aldı.

EPO'ya göre, Türkiye yaptığı sadece 594 adet patent başvurusu ile 24'üncü sırada kendine yer bulurken, sanayi devi ülkeler on binlerce başvuru ile adeta birbirleriyle yarıştı. ABD, 2020 yılında yaptığı 44 bin 293 patent başvurusu ile ilk sırada yer alırken, onu Almanya 25 bin 954 başvuru ile takip etti.

Almanya'nın ardından Japonya 21 bin 841 başvuru ile üçüncü, Çin de 13 bin 432 başvuru ile dördüncü sırada yer aldı.

Dünya ekonomisine ciddi zararlar veren koronavirüs pandemisinin patent başvurularında etkisinin sınırlı olduğu görüldü. Başvuru sayısının bir önceki yıla göre sadece 0.7 oranında azaldığı belirtildi. 2020 yılında EPO'ya 181 bin 250 patent başvurusu yapılırken, 2019'da bu rakam 181 bin 406 oldu.

ÇİN VE GÜNEY KORE YARIŞTI

Avrupa'da patent başvurusunda Uzak Doğu'nun teknoloji devleri birbirleriyle yarıştı. Çin ve Güney Kore'nin başı çektiği bu yarışta en fazla başvuru yapan şirket, 3 bin 276 ile Samsung oldu. Samsung'u Huawei (3.113) ve LG (2.909) markaları yakından takip etti.

MEDİKAL TEKNOLOJİ ZİRVEDE

Avrupa Patent Ofisi'nin verilerine göre, pandeminin patlak verdiği 2020 yılında medikal teknoloji alanındaki başvurular zirve yaptı. Bu alanda bir önceki yıla göre yüzde 2.6 artışla 14 bin 295 patent başvurusu yapıldı ve tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Medikal teknolojinin ardından sırasıyla dijital iletişim, bilgisayar teknolojileri ve elektrik-enerji sektörleri geldi.