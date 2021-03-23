Türkiye madenle delik deşik edildi

Son yıllarda Türkiye'nin en verimli topraklarının şirketlere maden sahası açtırıp para kazandırmak için nasıl katledildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, soru önergesine verdiği yanıtla da ortaya serildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün soru önergesini yanıtlayan Dönmez, 2020 yılında 508 bin 862 hektar alan için maden sahası ruhsatı düzenlendiğini açıkladı.

TALAN EDİLİYOR

2020 yılında ihaleye çıkarılan 2 bin 114 adet maden sahasının 901 adedi için ruhsat düzenlendiğini bildirdi. Dönmez'in verdiği yanıtı yorumlayan Bülbül, “Şirketler kazansın diye yurttaşların yaşam alanları talan ediliyor, bunun toplumsal maliyeti ile evinden sağlığından olan vatandaş düşünülmüyor” dedi. Bülbül, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada da, “Sadece Aydın'da 264 maden arama ve işletme ruhsatı bulunuyor. AKP iktidarı ise ruhsat ve izin vermeyi bir bürokratik işlem gibi görerek ihale etmeye devam ediyor. Tüm bunlara bir an önce son verilmeli ve yaşam alanlarımız korunmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

8 MİLYON HEKTARA YAKIN TOPRAĞA RUHSAT VERİLDİ

Türkiye'de 2015 ve 2020 yılları arasında 3 bin 987 maden ruhsat ihalesi yapıldığı ve ihale edilen sahalardan bin 148'inin ruhsata dönüştüğü açıklanmıştı. 2020 yılında da ihaleye çıkarılan 2 bin 114 adet maden sahasının 901 adedi için ruhsat düzenlendi. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de maden arama ruhsat sahalarının toplam alanı 7 milyon 709 bin 205 hektar olarak açıklandı.