Twitter CEO’sundan Bitcoin adımı

Twitter CEO’su Jack Dorsey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bitcoin’i odağa alan yeni bir iş geliştirdiklerini açıkladı. Dorsey, TBD isimli projesinin detayları hakkında bilgi vermedi.

Sene başından bu yana var olan dalgalanmalara rağmen Bitcoin’e ve kripto paralara inancını yitirmeyen Dorsey, şirketi Square’ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini açıkladı.

TBD AÇIK KAYNAKLI OLACAK

Dorsey’in açıklamasına göre yeni şirket, merkezsiz finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmak amacıyla kurulacak açık kaynaklı ve geliştirmeye açık bir platform olacak.

Dorsey, ilgili projeyi Cash App, Square Seller ve Tidal adlı şirketlerine entegre edeceklerini ifade etti.

Platformun temelinde Bitcoin olacağını söyleyen Dorsey “Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak” sözlerini söyledi.

VARLIKLARININ YÜZDE 5’İ BİTCOİN’DEYDİ

Bitcoin’in ve kripto paraların önemli destekçilerinden biri olan Dorsey geçen ay şirketi Square’in kripto para birimi için bir donanım cüzdanı oluşturduğunu duyurmuştu.

Dorsey ayrıca Şubat ayında şirketlerinin varlıklarının yüzde 5’inin Bitcoin’de olduğunu açıklamıştı.

NİSAN’DAKİ TARİHİ ZİRVEYE ÇOK UZAK

Yılbaşından bu yana oldukça dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin 14 Nisan'da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Nisan’dan sonra 30 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen kripto para birimi, bugün itibariyle 31 bin 450 dolar civarında işlem görüyor.

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