Üçüncü köprüde satış bilmecesi sürüyor: Çinli grup çekildi

İşletme hakkı IC Yatırım'da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hisselerinin Çinlilere satış görüşmelerinde işler iyice karıştı. Çinli Zhejiang Expressway, konsorsiyumdan çekilmek istediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’daki üçüncü köprü projesinde ortak olmak için görüşmeler yürüten bir grup Çinli yatırımcı, konsorsiyumdan çekilmek istediğini belirtti.

Çinlilerin oluşturduğu konsorsiyum içinde yer alan şirketlerden biri olan Zhejiang Expressway, koşullarının karşılanmaması dolayısıyla anlaşmayı feshetmek istediğini açıkladı.

China Merchants Group iştiraki China Merchants Expressway Network & Technology Holdings beş farklı yatırımcıyla birlikte köprünün yüzde 51'ini yaklaşık 689 milyon dolara satın almak için 2019'dan bu yana görüşme yürütüyordu.

Açıklamada konsorsiyumun bu anlaşma kapsamında herhangi bir ödeme yapmadığı belirtildi.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ 2019’DAN BU YANA DEVAM EDİYOR

2019’dan bu yana planlanan yatırıma göre Çinliler Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yüzde 51’lik Payını 689 Milyon Dolara satın almak istiyor.

IC Yatırım’da bulunan hisseleri Çinli yatırımcılara devretmek için yürütülen görüşmeler çeşitli sebeplerden sürekli aksadı. Pandeminin yarattığı gecikmelerin yanında bankalarla kredilerin yeniden yapılandırması nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar görüşmelerin durdurulmasına neden olmuştu.

KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Üçüncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun ihalesi 2012 yılında gerçekleşmiş, IC İçtaş İnşaat ve İtalyan Astaldi ihaleyi 10 yıl 2 ay 20 günlük yatırım işletme süresiyle kazanmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün temeli 29 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen törenle atıldı. Köprü 2016 yılının Ağustos ayında hizmete alındı.

Uzun süredir ekonomik olarak zor bir süreçten geçen Asaldi ise 2018 yılının eylül ayında İtalya’da konkordato ilan etmişti. Asaldi'nin hisselerinin devrinden bir yıl sonra ise Çinlilerle satış görüşmelerine başlanmıştı.

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