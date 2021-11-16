Ultra zenginlerin yeni merakı süper yatlar: 2027’ye karar tüm siparişler dolu

Pandemi ultra zenginlerin tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Dünyanın en zengin insanlarının tercih ettiği süper yatların satışlarında patlama yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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Milyarlarca dolarlık lüks tekne endüstrisi pandemi sonrası büyük bir yükseliş yaşıyor. 30 metreden uzun süper yatların satışları, 2021’in ilk dokuz ayında 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 8’in üzerinde arttı.

Lüks yat endüstrisinde sektör analizleri yapan SuperyachtGroup’un bildirdiğine göre, son 18 ayda değişen lüks tüketim alışkanlıkları nedeniyle süper yatlar satışlarında patlama yaşandı.

Dünyada sınırlı sayıda olan bu ultra lüks yatların sayısı 2021 yılında büyük artış gösterdi. Superyacht Group, 2021’de ilk kez 200’den fazla yeni lüks geminin suya indiğini söyledi. 2023 içinse 330 adet sipariş verildi.

Sektör rakamlarına göre bir süper yatın maliyeti 10 milyon dolardan 600 milyon dolara kadar değişkenlik gösteriyor.

2027’YE KADAR SİPARİŞLER DOLU, TAMİRATLAR ARTIYOR

MB92 isimli İspanyol tersanenin ticari direktörü Txema Rubio, Reuters’a verdiği demeçte konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Sektör her yıl büyüyor, bu nedenle üretilen tekne sayısı sürekli artıyor. Yeni inşa edilen gemiler için siparişler de 2027’ye kadar rezerve edildi.

Bu doluluk da yeni bir tekne almak isteyen sahiplerin sayısını artırıyor. Bunun için beklemek istemeyenler ikinci ele yöneliyor. Bu da tamiratları artırıyor çünkü yeni bir sahibi bir yat satın alan zenginler onu kendi beklentilerine göre yeniden düzenlemek istiyor”

EN ZENGİNLERİN YATLARI

Forbes dergisine göre dünyada şuan yalnızca 2700 dolar milyarderi var. Dünyanın en zenginleri arasında bulunan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Alibaba’nın sahibi Jack Ma, süper yat sahibi zenginlerden en bilinenleri.

Jack Ma’nın 88 metrelik teknesinin 200 milyon dolar civarında olduğu söylenirken Jeff Bezos’un 127 metrelik teknesinin 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bill Gates’in hidrojen teknolojisi ile çalışan 112 metrelik yatı ise 600 milyon dolar civarında.

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