Üretici enflasyonu açıklandı: Fiyatlar bir yılda yüzde 44,92 arttı

TÜİK, Temmuz ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Yİ-ÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,47 artış gösterdi.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,47 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,35, imalatta yüzde 47,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 15,10, su temininde yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.

ARA MALDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 57

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 57,23, dayanıklı tüketim malında yüzde 31,58, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,44, enerjide yüzde 42,42, sermaye malında yüzde 31,38 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 2,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,03, su temininde yüzde 3,54 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,46, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,03, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,27, enerjide yüzde 4,12, sermaye malında yüzde 1,01 artış olarak gerçekleşti.

ALT SEKTÖRLERDE DEĞİŞİM

Yıllık en düşük artış; yüzde 11,51 ile giyim eşyası, yüzde 13,86 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 15,10 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 120,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 110,98, ana metaller yüzde 108,50 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış; yüzde 0,47 ile metal cevherleri, yüzde 0,26 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 9,33, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,58, kok ve rafine petrol ürünleri 5,31 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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