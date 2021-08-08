Uzay yolculuğunun bilet fiyatları belli oldu

Virgin Galactic, uzay uçuşları için koltuk başına 450 bin dolardan başlayan bilet satışlarını yeniden açtı.

SOZCU.COM.TR

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Virgin Galactic (VG), uzay uçuşları için koltuk başına 450 bin dolardan başlayan bilet satışlarını yeniden açtı.

Milyardır Richard Branson tarafından yönetilen Virgin Grup’a bağlı firma, birkaç test görevini daha tamamladıktan sonra gelecek yıl ticari uçuşlara başlamayı umuyor.

VG, uçuşlarda tekli koltuk, arkadaş ve aile paketleri veya tüm uzay gemisini rezerve etme seçeneğinin olacağını belirtti.

Daha önce 250 bin dolardan bilet satan firma 2014’te yaşanan ölümcül bir kazadan sonra bilet satışlarını durdurmuştu. Şirket satışları durdurmadan önce yaklaşık 600 bilet satılmıştı.

“YENİ BİR SEKTÖRE KAPI AÇTIK”

Şirketin yöneticisi Michael Colglazier yaptığı açıklamada, geçen ayki başarılı test görevinin ardından şirketin uzaya seyahat fikrine halkın ilgisinin tekrar arttığını söyledi. Colglazier, “Unity 22 uçuşunun ardından tüketici ilgisindeki artış nedeniyle bugünden itibaren satışların yeniden açıldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

“Uzay harikasını geniş bir kesime ulaştırmak için çabaladıklarını belirten Colglazier, “Tamamen yeni bir sektöre ve tüketici deneyimine kapı açmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Virgin Galactic şu anda uzay turizmi pazarında Amazon’un eski CEO’su Jeff Bezos tarafından yönetilen Blue Origin ve Tesla’nın patronu Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X ile rekabet ediyor.

Blue Origin uçuşlarındaki bilet fiyatının ise 200 bin ila 300 bin dolar arasında olması bekleniyor.

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