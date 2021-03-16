Yabancı borsada ‘sabıka’ya bakıyor

Borsa İstanbul'daki hakimiyetini Temmuz 2020'de yerliye kaptıran yabancı yatırımcıların takas oranı, dün % 45'in altına inerek tarihinin en dip seviyesini gördü. Ne ekonomi yönetiminin değişimi ne de açıklanan reform paketleri bu eğilimi tersine çevirebildi.

Yabancı yatırımcının borsadaki payında Kasım 2020'den bu yana bir düşüş ivmesi görülüyordu. Borsada yabancının payının en yüksek olduğu dönem ise Ocak 2020 olarak kaydedilmişti. Bu dönemde yabancıların payı yüzde 66 seviyesini aşmıştı.

Dün itibarıyla ise %44.93'e kadar geriledi. Dünya piyasalarında hisse senetleri ve emtialar en iyi yatırım araçları olmayı sürdürürken, Türkiye maalesef bu küresel tabloda kazananlar arasında yer almıyor. Küresel yatırımcı neden güvenmiyor? İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, dün yayınladığı “Neden dünyadan negatif ayrışıyoruz?” başlıklı notunda bu sorunun cevabını şöyle verdi: “Geçmiş dönemde piyasa dostu olmayan ve öngörülemeyen politikalar uyguladığımız için sabıkalı bir piyasayız. Yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı doğru ekonomi politikaları bu tabloyu değiştiremez mi? Elbette değiştirir. Ancak güveni yeniden tesis etmek için zamana ihtiyacımız var.”

BANKALAR BELİRLEYİCİ

BIST-100'de yabancı yatırımcı ilgisini büyük oranda bankacılık endeksi belirliyor. 2-3 senedir bankaların borsadaki ağırlığı da tarihinin en düşük seviyelerine indi. Oysa 2010 yılında endeksin yarısı bankalardan oluşuyordu. Yabancının dönüş sinyalinde bankacılık endeksinin belirleyici olduğuna işaret eden NoorCM Stratejisti Arzu Toktay, “Ancak enflasyonun ileriye dönük beklentilerde yüksek seviyesini koruması, yüksek faiz ve artan kredi portföyünün bankalar üzerinde risk yaratması, ilginin az olmasına neden oluyor” yorumunu yaptı.