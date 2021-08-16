Yargı etkinliği artmalı yolsuzlukla mücadele güçlendirilmeli

Türkiye, Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde 5 basamak daha düşerek 178 ülke arasında 76’ncı oldu. Raporda, yargının etkinliğinin artırılması ve yolsuzlukla mücadele önerildi.

MEHTAP ÖZCAN ERTÜRK

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Ülkeler için sürdürülebilir büyüme ve refah seviyelerinin göstergesi olarak kabul edilen Ekonomik Özgürlük Endeksi 2021 raporunu yayımlandı. Türkiye, ABD merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı ile Wall Street Journal gazetesinin her yıl yayınladığı ekonomik özgürlük sıralamasında bu yıl 178 ülke arasında 76'ncı oldu.

Bu yıl yine birinci sırada Singapur yer aldı. Ardından sırasıyla, Yeni Zelanda, Avustralya, İsviçre, İrlanda, Tayvan geldi. Kuzey Kore endeksin son sırasında yer alırken bir üst basamakta Venezuela yer aldı. Endekse göre, Türkiye ekonomik özgürlük alanında son bir yıl içinde binde 4 puan kaybetti ve geçen yıla göre beş basamak birden düştü. Bu da özellikle mali politikalardaki (fiscal health) kötüleşmeden kaynaklandı.

AVRUPA'DA 37'NCİ

Ülkelerin 100 puan üzerinden değerlendirildiği endekste Filipinler, Kuveyt, Guatemala gibi ülkeler Türkiye'nin üzerinde gösterildi. Türkiye, Avrupa bölgesindeki 45 ülke arasında 70.1 olan ortalama puanın altında kalarak 37'nci sırada yer aldı. Mülkiyet haklarından finansal özgürlüğe kadar 12 özgürlüğü kapsayan endekste Türkiye'nin ekonomik özgürlük puanı bir önceki yıla göre 0.4 puan gerileyerek 64.0 puana indi. Bu puanla “kısmen özgür” ülkeler arasından çıkamadı.

Hükümet dürüstlüğü, yargı etkinliği ve işçi hakları Türkiye'nin en zayıf olduğu konular olarak sıralanıyor. Türkiye en az puanı 45.4 ile “hükümet dürüstlüğü”nde, 48.8 ile işçi özgürlüğü ve 58.6 ile ‘yargı etkinliği' kategorilerinde aldı. Endekste, Türkiye'de acil olarak, hükümetin yargının etkinliğini ve yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmesi gerektiğine dikkat çekildi.

SERVETE DE BAKIYOR

Ekonomik Özgürlük Endeksi, ekonomik özgürlük ve çeşitli sosyal ve ekonomik hedefler arasındaki pozitif ilişkiyi gösteriyor. Bu bağlamda; toplum sağlığı, çevre temizliği, kişi başına düşen servet, insani gelişme, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve demokrasi ekonomik özgürlük ile yakından ilgili kavramlar olarak öne çıkıyor.

Raporda, Türkiye'de hükümetin acil olarak yargının etkinliğini artırması ve yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmesi gerektiği belirtildi.