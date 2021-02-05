Yemek Sepeti’ne sendika tepkisi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yaptığı açıklama şu şekilde:

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik Anonim Şirketi işletmesinde Türkiye genelinde 2021 Ocak ayı itibarıyla 6200 işçi çalışmaktadır.

* Yemek Sepeti işçileri, insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için anayasal haklarını kullanarak DİSK üyesi Nakliyat-İş sendikasında örgütlenmeye, üye olmaya başlamışlardır.

* 2020 yılının son aylarında başlayan bu süreç, 2021 Ocak ayında daha da hızlanarak devam etmiştir.

* 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'na uygun olarak DİSK/Nakliyat- İş Sendikası'nın Toplu İş Sözleşmesi için Bakanlığa yetki başvurusu aşamasında işveren, işyerinin SGK kayıtlarında hukuka aykırı bir müdahale yaparak işçilerin bulunduğu “Taşımacılık” işkolunu, “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolu olarak değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak işyerinde çalışan 2.000'e yakın işçinin Nakliyat- İş sendikası üyeliği düşmüştür.

* Yemek Sepeti yönetimi bu şaibeli, muvazaalı girişimle işçilerin Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalardan kaynaklanan örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını açık bir şekilde çiğnemiştir.

* İşçilerin DİSK'i, Nakliyat-İş sendikasını seçmeleri haklarını kullanmalarının ve özgür iradelerinin bir sonucudur. Başta işveren olmak üzere herkes bu haklara ve işçilerin özgür iradesine saygı göstermelidir.

* Bizler;

* Yemek Sepeti yönetimini işçilerin kararına, iradesine, hukukuna saygı göstermeye,

* Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri hileli yollar kullanarak işçilerin haklarını kullanmalarını engellemeye çalışanlara karşı göreve çağırıyoruz.

* Yemek Sepeti işçilerinin ve DİSK/Nakliyat-İş sendikasının haklı mücadelesi destekliyoruz.