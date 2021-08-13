Yerlinin dolar talebi ağustosa hızlı başladı

Temmuzda 4,7 milyar dolarlık artış kaydeden yerlilerin döviz ve altın mevduatı, ağustosun ilk haftasında da 1,7 milyar dolar arttı.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye'de vatandaşlar ve şirketler, artan enflasyon ve TL mevduatta azalan reel faiz karşısında birikimlerini dövizde tutmayı tercih ediyor.

Altın/dolar ve euro/dolar paritelerindeki değişimlerin etkilerinden arındırıldığında temmuzda 4,7 milyar dolarla sert artış kaydeden yerlilerin yabancı para mevduatı, ağustosun ilk haftasına da 1,7 milyar dolarlık artışla başladı.

31 Temmuz-6Ağustos haftasında yerlilerin dolar cinsi mevduatları, 1,3 milyar dolarlık artış kaydetti. Parite etkisinden arındırıldığında euro cinsi mevduat artışı 330 milyon dolar, altın mevduat artışı 47 milyon dolar oldu.

Yerlilerin yabancı para mevduat artışı, parite etkisinden arındırıldığında, haziranda da 1,9 milyar dolar olmuştu. 1 Ocak-6 Ağustos tarihleri arasındaki artış ise 1,4 milyar dolar oldu. En çok azalış, 6,2 milyar dolarla martta kaydedildi.

YERLİNİN DÖVİZ VE ALTIN MEVDUATI 232,2 MİLYAR DOLAR

Stok veri olarak bakıldığında yerlilerin yabancı para mevduatı, ağustosun ilk haftasında 588 milyon dolarlık artışla 232 milyar 234 milyon dolara ulaştı.

Bu rakamın 144,5 milyon doları gerçek kişilere, kalan 87,7 milyar doları şirketlere ve diğer tüzel kişilere ait.

İLK HAFTADA SICAK PARA ÇIKIŞI

Ağustosun ilk haftasında yabancılar swap (döviz-TL takası) kanalından tahminen yaklaşık 374 milyon dolarlık çıkışa, hisse ve tahvil kanalından 278,6 milyon dolarlık girişe imza attı.

Ağustosun ilk haftasında toplamda bu üç kalemde net 95,4 milyon dolarlık çıkış oldu.

Yıl başından bu yana bakıldığında ise yabancılar swap kanalından 10,6 milyar dolarlık para çıkışına imza attı. Tahvil ve hisse tarafında ise nette sıfıra yakın hareket oldu.

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