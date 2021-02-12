Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde 11,23 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,53’ten yüzde 10,36’ya inerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde

7,79 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise değişmeyerek bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.