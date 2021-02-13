AKP’den parsel parsel dev satış

2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük şirketlerini, fabrikalarını, enerji üretim ve dağıtım tesislerini, otellerini ve limanlarını sata AKP iktidarı kamu arazilerinin satışına da devam ediyor. 6 yılda toplam 2 milyar 825 milyon metrekare büyüklüğünde arazi satılırken 25 milyar 175 milyon lira gelir elde edildi.

Standart bir futbol sahasının 7 bin 140 metrekare olduğu dikkate alındığında, 2014-2019 yılları arasında toplam 395 bin 658 adet futbol sahası büyüklüğünde alanın satıldığını söylemek mümkün.

SÖZCÜ’nün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2014 – 2019 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönemde AKP iktidarı 2/B ve tarım arazileri hariç 12 milyar 367 milyon 267 bin liralık taşınmaz satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde Hazine’ye ait 73 milyon 179 bin metrekare büyüklüğünde 30 bin 686 adet arazi elden çıkartıldı.

2014 yılında 6 bin 117, 2015’te 4 bin 433, 2016’da 3 bin 891, 2017’de 6 bin 110, 2018’de 3 bin 473 ve 2019’da 6 bin 662 adet taşınmaz satışı yapıldı.

2/B ARAZİLERİ

2019 yılı sonu itibariyle orman vasfını yitirmiş Hazine’ye ait araziler olarak bilinen 2/B taşınmazlarına ilişkin satış verilerine bakıldığında 2012 yılından itibaren 795 bin 473 hak sahibine 2 milyar 166 milyon 113 bin metrekare yüzölçümlü 559 bin 298 adet 2/B arazisi satıldı.

Bu satışlardan toplam 11 milyar 938 milyon lira gelir elde edildi. Bu bedelin de 2019 itibariyle 8 milyar 905 milyon lirası tahsil edildi, geri kalan kısımlar ise taksitler halinde ödeniyor.

2019 yılında toplam 53 milyon 615 bin metrekare yüzölçümlü, 18 bin 192 adet 2/B taşınmazının 31 bin 129 hak sahibine satış işlemi gerçekleştirildi. 2019 yılı 2/B satış geliri ise 788 milyon 650 bin lira oldu.

TARIM ARAZİLERİ

2012 yılında yapılan yasal düzenleme ile, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satış işlemlerine başlandı. 2019 sonu itibariyle toplam 574 milyon metrekare yüzölçümlü 52 bin 845 taşınmaz 67 bin 683 hak sahibine 831 milyon 553 bin liraya satıldı.

Hükümet belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerdeki Hazine'ye ait tarım arazilerinin kullananlara yüzde 50 indirimle satılmasının önünü açmıştı.

31 Aralık 2019 günü sona eren satın alma başvurularına göre 11 milyon 724 bin metrekare yüzölçümlü 726 adet taşınmaz 819 sahibine 39 milyon 234 milyon liraya satışı gerçekleştirildi.

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