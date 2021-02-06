Cami alanlarından sonra sıra eğitime geldi

Üsküdar Belediye Meclisi'nin şubat ayı oturumlarında “vergi borcu mahsuplaşması” konulu iki teklif gündeme geldi.

Üsküdar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilk teklifte, Bulgurlu Mahallesi'nde “yüksek öğretim alanı” fonksiyonundaki 2 bin 716 metrekarelik belediyeye ait parselin, tapu tescil tarihi itibariyle belediyenin oluşacak vergi borcuna karşılık Maliye Hazinesi'ne devri için encümene yetki verilmesi istendi.

İkinci teklifte de Çengelköy'de 6 bin 469 metrekarelik “meslek ve teknik öğretim alanı” imarına sahip arazinin belediyeye ait 803 metrekarelik kısmı için aynı talepte bulunuldu.

Teklifler karar alınmak üzere belediye meclisine havale edildi. İlgili komisyonlar teklifleri uygun buldu. Kararlar mecliste; CHP-İYİ Parti'nin “ret”, AKP-MHP grubunun “evet” oyları ile kabul edildi.

CAMİ ARAZİLERİNİ DEVREDİP, BORCUNU SİLDİRMİŞTİ

Üsküdar Belediyesi, 2013 yılında mülkiyetindeki 4 cami arazisini hazineye devrederek 7 milyon 370 bin TL’lik vergi borcunu sildirmişti. 2019 yılının Ocak ayında da 29.7 milyonluk vergi borcuna karşılık Çengelköy’deki Güzeltepe Birlik Camisi arazisini hazineye devredilmişti. 2019'un ekim ayında da 37 milyon 200 bin liralık SGK borcuna karşılık Çengelköy'de sahibi olduğu 3.5 dönümlük “kupon araziyi” SGK'ya vermişti.