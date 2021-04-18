‘1 milyarlık borcuyla belediye bütçesi entübe halde’

Belediye binası önünde açıklamalarda bulunan Özgür Özer belediyenin aktif bir milyar 10 milyon lira borcunun olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* 2020 yılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyet yıllık planlanan bütçe 1 milyar 350 milyonken 1 milyar 173 milyon olarak gerçekleşti. Yalnız bu gerçekleşen büyüklükte 4 milyar lira aktif büyüklük varken 1 milyar 100 milyon gibi kısa vadeli ve uzun vadeli borç toplama var.

* Bu 1 milyar 100 milyonluk borcun da tahmini 170-200 milyon arası yıllık faiz ödemesi olduğunu tahmin edebiliriz. Buna baktığımızda bunların tasarrufla mı başka bir yöntemle mi azaltılacağı çok önemli. Çünkü sürdürülebilir değil. Belediye bütçesi entübe olmuş halde.

“DOĞRUDAN TEMİNLER ARTIRILMIŞ”

Büyükşehir belediyesinin kırsal hizmetlerde de geride kaldığını aktaran CHP'li Özgür Özer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Belediyenin faaliyet raporlarında doğrudan teminler de çok ciddi şekilde artırılmış. 2019 yılında 855 adet doğrudan temin varken, bu 2 bin 726 adete yükselmiş. Ve hizmet alım ihaleleri yıllık 37 milyonken 18 milyon liraya kadar inmiş. Bununla beraber kırsal hizmetler için ayrılan 100 milyonluk bütçenin de sadece 41 milyonu uygulandığını görmekteyiz. Yani Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal hizmetlerde geride kalmış.

“SOSYAL HİZMETLER BÜTÇESİNİN YARISINI GERÇEKLEŞTİRMİŞLER”

Belediyenin sosyal hizmetler bütçesinin de yarıya yarıya indirildiğini aktaran Özer, “Belediyenin sosyal hizmetler bütçesi 11 milyonken bunun 5 milyon 700 bin liralık bir kısmını gerçekleştirdiler. Aslında bunun 11 milyon değil belki 30-40 milyon olması lazımdı. Çünkü pandemi ortamında birçok esnafın desteklenmesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçeyi bile yarıya indirerek önemsememiş” şeklinde konuştu.

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