10 il ve 45 ilçe için alarm verildi! Tehlike büyüyor…

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan analizler çerçevesinde yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu 10 il ve 45 ilçeyi kapsayan havzaların belirlendiğini ve önlemlerin alınmasına başlandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Dünyada yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yaşanan kuraklıktan ülkemiz de etkilendi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için Bakanlığımızca uzun süredir çalışmalar devam etmekte olup, ülke genelinde yaşanan meteorolojik kuraklıktan çiftçilerimizin en az düzeyde etkilenmesi için Tarımsal Kuraklık Strateji Eylem Planımız kapsamında faaliyetler yürütülmektedir” denildi.

“KISINTILI SULAMAYA DİKKAT EDİLMESİ SAĞLANIYOR”

Tüm alanlarda bilinç düzeyinin artırılması, tüm paydaşların sürece dahil edilmesi, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, gerekli tedbirlerin önceden alınması ve kuraklıkla etkin mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkilerini en aza indirilmesi için merkezde ve sahada tüm birimlerinin etkin bir şekilde çalışmalara devam ettiğini bildiren Tarım ve Orman Bakanlığı, “Uzun vadede sulama şebekelerini modern sulamaya dönüştürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suyun etkili ve verimli kullanılması, sürüm teknikleri (işlemesiz tarım), yabancı ot mücadelesi, gübreleme konularında çiftçi eğitimleri yapılıyor. Kısıntılı sulama ile birlikte gece sulaması yapılmasına dikkat edilmesi sağlanıyor” açıklaması yaptı.

“KURAKLIKTAN ETKİLENEN VE SİGORTA YAPTIRAN ÇİFTÇİLERE ÖDEMELER YAPILACAK”

Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:

“Özellikle 2021 yılında, köy bazlı kuraklık verim sigortası hizmete alınmış olup kuru tarım alanlarında, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri kuraklık, don, sıcak, rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alındı. Kuraklıktan olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilerimize ödemeler yapılacak. Güneydoğu Anadolu ve Konya kapalı havzasında meteorolojik kuraklık yerini tarımsal kuraklığa bırakırken, il ve ilçe müdürlükleri ile tespit çalışmalarına da başlandı.”

“TARIMSAL KURAKLIĞA DOĞRU İLERLİYOR”

“Su kısıtı olan havzalarda uygulanan tarımsal destekler ile uygun ürün deseninin oluşturulması da hedefleniyor” bilgilendirmesi yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

*Meteorolojik kuraklığın, bazı bölgelerde tarımsal kuraklığa doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu kapsamda su kısıtının olduğu havzalarda su tüketimi yüksek olan mısır gibi ürünler yerine su tüketimi az olan bakliyat gibi ürünlerin ekimi sağlanarak tedbirler alındı.

*Su kısıtı olan tarım havzalarında damlama sulama yapmayan dane mısır üreticilerine destek ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca bu havzalarda daha az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilerimize ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ile mürdümük eken çiftçilere ise yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği ödenmeye devam edilecek.

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